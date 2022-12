Her var hun på vei mot friheten. «Regimer kan ha lært feil lekse.»

Basketstjerne Brittney Griner ble 8. desember fløyet fra Moskva til Abu Dhabi. Der ble hun utlevert til USA. Bildet fra flyturen er tatt fra en video stilt til rådighet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

En høyprofilert utveksling av fanger med Russland skaper debatt i USA. – Regimer kan ha lært feil lekse, påpeker ekspert.

25. des. 2022 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 14.14 torsdag 8. desember sendte USAs president ut en tweet som vakte oppsikt. Det er ikke lenger så vanlig som det var i fire år.

– Jeg har akkurat snakket med Brittney Griner. Hun er trygg. Hun er på et fly. Hun er på vei hjem, skrev Joe Biden.

Basketstjernen Griner hadde da sittet ni måneder i russisk fengsel. Hun var pågrepet på en flyplass i februar med under ett gram cannabisolje. Hjemme i USA hadde hun fått det på resept. I Russland lød dommen på ni års fengsel.

Griner ble byttet mot russiske Viktor But. Han er kjent under kallenavnet «dødens kjøpmann». Våpenhandleren hadde cirka seks år igjen å sone av en dom på 25 år i USA. Flere er nå urolige for at byttehandelen kan skape nye problemer for USA og andre demokratiske land.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn