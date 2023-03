Finland får grønt lys. Men Erdogan ga ny kalddusj til Sverige.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil slippe Finland inn i Nato. Men hadde få gode nyheter til Sverige.

Finlands president Sauli Niinistö var glad for å få grønt lys fra sin tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan. Men han vil også ha Sverige med i Nato.

17.03.2023 16:37 Oppdatert 17.03.2023 17:15

Saken oppdateres

Finlands president fikk det løftet han kom for under sitt besøk i Ankara. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sender nå Finlands Nato-søknad til nasjonalforsamlingen. Der starter prosessen med å godkjenne den. Når det skjer, er ikke klart. Men Erdogan åpnet for at det kan skje før valget i Tyrkia 14. mai.

Samtidig kom meldingen om at Ungarns nasjonalforsamling vil gjøre det samme 27.mars.

Det betyr at Finland vil ha den støtten landet trenger for å bli medlem av militæralliansen.

Men det var åpenbart at det var et skår i gleden for Niinistö.

Niinistö med ønske

Han takket for Tyrkias støtte og sa at det var et høytidelig øyeblikk at Erdogan sendte av gårde de nødvendig papirene.

Men Niinistö sa at Nato-utvidelsen ikke er komplett uten Sverige. På sin felles pressekonferanse talte han varmt for sitt broderfolk i vest.

– Vi er naboer og vi har mye felles. Jeg håper vi vil se at Nato har 32 medlemmer under Nato-toppmøtet i Vilnius, sa Niinistö.

Finland blir Nato-medlem nummer 31. Sverige ønsker å bli nummer 32. Da de to nordiske landene søkte om medlemskap i fjor vår, var tanken at de skulle gå inn i Nato hånd i hånd, etter å ha vært militært alliansefrie. Men så satte Tyrkia seg på bakbena. De siste ukene har det blitt klart at Finland trolig gå inn i alliansen før Sverige. Den svenske regjeringen har gjort det klart at den ønsket at de skulle gå inn samtidig.

Mener Sverige ikke har gjort nok

På pressekonferansen fikk Erdogan flere spørsmål om Sveriges Nato-søknad. Der sa han at han var en sterk tilhenger av Natos åpen dør-politikk. Han hadde imidlertid lite godt nytt til svenskene, som står ved dørstokken.

Tyrkia mener at Sverige ikke gjør nok for å bekjempe terrorisme. President Recep Tayyip Erdogan er også opptatt av demonstrasjonene og koran-brenningen som har skjedd i Sverige.

Han hevder at Sverige fortsatt ikke har oppfylt sin del av avtalen som de inngikk på Nato-toppmøtet i Madrid i fjor sommer.

– Så lenge de ikke har gjort det, kan vi ikke ha en positiv innstilling til Sverige, sa Erdogan.

Både Nato-sjef Jens Stoltenberg og den svenske regjeringen mener at Sverige er klar for å komme inn i alliansen.

Men Erdogan gjentok at Tyrkia har krevd utlevert 124 personer som de mener er terrorister.

Han sa at det ikke hjelper om den svenske statsministeren er en hyggelig kar, så lenge Tyrkia ikke ser de resultatene de vil ha.

– Uønsket, men forberedt

Sveriges utenriksminister Tobias Billström kaller utviklingen uønsket, men noe de er forberedt på.

Han sier at det fortsatt er snakk om når og ikke om Sverige blir medlemmer.

På en pressekonferanse fredag takket Billström flere store Nato-land for å ha gitt sikkerhetsforsikringer til Sverige. Han sa også at landet er ekstra på vakt mot aktører som vil utnytte den usikre situasjonen og prøve seg på «hybridangrep eller å polarisere den svenske debatten».

På spørsmål om hva som skjer med Erdogans krav om utleveringer, sa Billström at det er noe rettsvesenet tar seg av, og ikke noe regjeringen kan avgjøre.

– Verste utfall

– Det verst tenkelige utfallet for Sverige og et stort tilbakeslag for den svenske regjeringen, skriver SVTs politiske kommentator Mats Knutson om at Sverige blir stående i venterommet.

Han peker på at Sverige vil bli omringet av Nato-land og har fått sikkerhetsgarantier fra flere land om noe skulle skje. Men han sier at usikkerheten om når landet kan bli medlem av Nato, er uheldig.

Forskningsleder Jan Hallengren ved Utrikespolitiska institutet mener dagens beskjed var negativ for Sverige. Men han sier til Svenska Dagbladet at tror Erdogan vil gi Sverige grønt lys dersom han blir gjenvalgt i mai.

Han tror ikke at Sverige vil bli tvunget til å utlevere de 124 personene Erdogan snakker om. Da vil ikke Sverige lenger være en rettsstat, sier han til avisen.

Stoltenberg lettet

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier i en uttalelse at han gleder seg over dagens beslutning i Tyrkia. - Dette vil styrke Finlands sikkerhet, det vil styrke Sveriges sikkerhet, og det vil styrke Natos sikkerhet, heter det i en uttalelse fra Stoltenberg.

Han understreker viktigheten av at også Sverige får grønt lys.

– Det viktigste er at både Finland og Sverige raskt blir fullverdige medlemmer av Nato, ikke at de blir det på nøyaktig samme tid, sier Stoltenberg, ifølge NTB.