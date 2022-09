Prinsene og deres ektefeller møtte folket etter bestemorens død

Prinsen og prinsessen av Wales William og Kate og hertugparet Harry og Meghan møtte folket utenfor Windsor Castle lørdag ettermiddag. Det var første gang de fire viste seg offentlig sammen på lang tid.

De to prinsene sammen med koner betraktet litt av blomsterhavet som har bygd seg opp utenfor Windsor Castle i dagene etter dronningens død.

Det var tronarvingen prins William som inviterte sin bror og kona Meghan med til Windsor Castle. Det bekrefter en talsmann for prinsen til Reuters. De to parene så på blomstene som er blitt lagt ned utenfor Windsor Castle lørdag ettermiddag.

Det er første gang ekteparene viser seg sammen offentlig siden Harry og Meghan flyttet til USA for over to år siden.

De to ekteparene hilste på folk, ga klemmer og tok imot blomster fra de som hadde møtt frem for å vise sin støtte etter dronningens død.

Utenfor Windsor Castle hadde begge prinsene med konene Kate og Meghan møtt frem for å møte folket i sorgen.

Sørger over tapet av «Grannie»

Tidligere på dagen kom prins William med en uttalelse der han hedret sin avdøde bestemor, dronning Elizabeth.

– Hun var ved min side i mine lykkeligste stunder, og hun var der i de vanskeligste dagene i mitt liv, sier prinsen i uttalelsen. Prinsenes mor Diana døde i en bilulykke for 25 år siden.

Prinsen skriver videre at han sørger, men at han også er svært takknemlig.

– Jeg har nytt godt av dronningens visdom og oppmuntring, helt inn i mitt femte tiår, fortsetter han.

William nevner også sin kone Kate, og skriver at hun fikk 20 år med veiledning og støtte fra dronningen.

– Mine tre barn fikk tilbringe ferier med henne og skapte minner de vil ha hele livet, sier prinsen, og føyer til:

– Jeg visste at denne dagen ville komme, men det vil ta litt tid før livet uten bestemor vil føles virkelig.

– Jeg takker henne for vennligheten hun viste min familie og meg. Jeg takker henne på vegne av min generasjon for å gå foran med et eksempel på tjenestevilje og verdighet som stammet fra en annen tid, men som alltid er relevant for oss alle.

– Som hun så utmerket sa det: Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet.

Prins William strekker seg for å hilse på noen av de flere tusen som hadde møtt opp utenfor Windsor Palace lørdag ettermiddag.

Brøt med kongehuset

I januar 2020 flyttet prins Harry og kona Meghan til hennes hjemland USA og bosatte seg i California. De brøt med kongehuset og er ikke lenger arbeidende medlemmer av kongefamilien. Parets æresutnevnelser og beskytteroppgaver ble fordelt på de gjenværende britiske kongelige.

Prins Harry og Meghan omtales som hertugen og hertuginnen av Sussex og bruker fremdeles sine titler, også kommersielt. De har gjort flere intervjuer og er også aktuelle i et dokumentarsamarbeid med Netflix. Hertugparet har holdt seg unna flere offisielle arrangement de siste årene og deltok bare på en offentlig tilstelning da dronningen feiret 70 års jubileum som monark i juni. De har vært i Europa i en ukes tid nå i september for å delta på veldedige arrangement.

Bisettes mandag 19. september

Dronning Elizabeths kiste vil søndag fraktes fra Balmoral slott til Edinburgh. Tirsdag vil kisten fraktes fra Edinburgh til London med fly. Onsdag vil kisten fraktes i prosesjon fra Buckingham Palace til Westminister Hall. Der vil den være frem til bisettelsen mandag 19. september.

Lørdag bekreftet Buckingham Palace at dronningens bisettelse vil finne sted i Westminster Abbey, med en påfølgende privat bisettelse i St. George's kapell på nettopp Windsor Castle. Her vil kisten senkes ned i kapellets kongelige hvelv, hvor levningene av 25 andre kongelige, deriblant dronningens ektemann prins Philip, også ligger.