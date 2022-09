Derfor har svenskene dårligere tid denne gangen

Krisene står i kø for den som blir svensk statsminister. Men hvem det blir, er helt åpent.

Det har vært intense valgdebatter mellom statsministerkandidatene Ulf Kristersson og Magdalena Andersson den siste uken. Søndag får vi svaret på hvem svenskene vil ha.

14 minutter siden

Ordet er blitt en gjenganger. Valget på søndag blir en «rysare», en thriller, ifølge kommentatorer.

Også for fire år siden var det jevnt mellom de to blokkene. Men to ting er annerledes i årets svenske valg. Den ene handler om intern svensk politikk. Det andre handler om verden.