Biden: Putin er rasjonell, men feilbedømte situasjonen

– Jeg tror at han trodde at han kom til å bli ønsket velkommen med åpne armer i Ukraina, sier USAs president Joe Biden om Vladimir Putin.

USAs president Joe Biden omtaler Russlands president Vladimir Putin som en rasjonell mann som feilberegnet seg kraftig.

NTB-AFP

Nå nettopp

– Jeg tror at han er en rasjonell aktør som har forregnet seg kraftig, sier Biden i sitt første intervju som president med CNN arrow-outward-link .

Den amerikanske presidentens uttalelser kommer etter at Russland angrep sivile mål flere steder i Ukraina denne uken i det som markerte en eskalering i den sju måneder lange krigen.

Putins tankesett har vært gjenstand for spekulasjoner etter det som omtales som en rekke militære tilbakeslag i løpet av de sju månedene. Men Biden sier at han mener Putin som person er rasjonell, men at Putin har undervurdert motstanden som det ukrainske forsvaret møtte invasjonsstyrkene med.

– Jeg tror at han trodde at han kom til å bli ønsket velkommen med åpne armer, at dette var Moder Russlands hjem i Kyiv, og at dette var hvor han kom til å bli tatt vel imot. Jeg tror han simpelthen feilberegnet fullstendig, sier Biden.

Avviser ikke møte

Biden blir i intervjuet spurt om han vil møte Putin på G20-toppmøtet i Indonesia i november.

– Hør, jeg har ikke til hensikt å møte ham. Men hvis han for eksempel skulle komme bort til meg på G20 og si at han ønsker å snakke om løslatelse av Brittney Griner, så ville jeg møtt ham. Jeg mener, det ville avhenge, sier Biden.

Griner er en amerikansk basketballspiller som sitter fengslet i Russland.

Varsler konsekvenser

I intervjuet snakker Biden også om Saudi-Arabia, som er det mektigste landet i det 13 land store oljekartellet Opec. Saudi-Arabia har stilt seg på Russlands side og fått med seg Opec og Opecs ti allierte oljeproduserende land på å kutte i oljeproduksjonen.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på det jeg vurderer og det jeg har i tankene. Men det kommer til å bli konsekvenser, sier han om Saudi-Arabia, som så langt har vært en nær alliert av USA.