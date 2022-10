Konspirasjonsteoretiker må ut med 10 milliarder

Radioverten Alex Jones risikerer konkurs. En jury mener han skal dømmes til å betale en enorm erstatning til etterlatte etter en skolemassakre.

Alex Jones er kjent for hårreisende påstander og angrep på meningsmotstandere.

12. okt. 2022 22:51 Sist oppdatert nå nettopp

Alex Jones er kjent som en ytterliggående konspirasjonsteoretiker. Han har tjent en formue på en radiostasjon hvor han blander sammen ytterliggående politiske holdninger, rene konspirasjoner og salg av sine egne kosttilskudd.

For eksempel har han gang på gang hevdet at skoleskytingen ved Sandy Hook i 2012 var en «falsk operasjon». En bevæpnet mann drepte først sin mor, før han drepte 20 skolebarn og seks ansatte ved skolen.

Helt uten bevis hevdet Jones at det hele var teater, iscenesatt av myndighetene. Han fortalte lytterne sine at det hele var et forsøk på å innføre strengere våpenlover.

Saksøkt av foreldre

Flere av foreldrene til de drepte barna saksøkte Jones. I retten har de fortalt om hvordan løgnene gjør livet vanskeligere for dem. Ikke bare ødelegger han sorgprosessen. Tilhengerne hans har truet dem, fortalte de i retten.

Fremmede mennesker har oppsøkt dem hjemme og skjelt dem ut, mens de filmet hele opptrinnet.

I retten ble det lagt frem bevis for hvordan lyttertallene steg da Jones snakket om Sandy Hook. Det bidro til en kraftig økning i inntektene.

Milliarder til foreldrene

Tidligere i år ble en familie tilkjent erstatning på 50 millioner dollar. det skjedde etter en rettssak i texas.

Onsdag falt dommen i en annen sak. Foreldrene til fem av barna saksøkte Jones. De gikk sammen med familiene til tre av lærerne som ble drept, samt en FBI-agent som var en av de første på åstedet.

Juryen kom til at en fornuftig erstatning for det de har gått gjennom, er 965 millioner dollar. Omregnet i norske kroner betyr det at de skal dele på 10 milliarder kroner.

I retten hevdet Jones at han ikke kan betale mer enn 2 millioner dollar.

Hevder han ikke kan betale

I rettssalen har Jones flere ganger sagt at han vet at massakren virkelig skjedde. Han har sagt unnskyld til ofrene og hevdet at påstandene var en dårlig spøk.

Men på radio og utenfor rettssalen har han sagt at det hele er et angrep på ytringsfriheten hans og et forsøk på å tvinge ham til å legge ned.

Han har latterliggjort retten og hånet dommeren.

Spørsmålet nå er om han kan gjøre opp for seg. Da han forsvarte seg i Texas, hevdet han at han ikke kunne betale mer enn 2 millioner dollar.

Men et ekspertvitne mente å kunne dokumentere at bedriftene hans er verdt 270 millioner dollar.

Nye saker kommer

Alex Jones er ikke ferdig med rettssystemet. Nærmere jul kommer det opp en ny sak i Texas, melder nyhetsbyrået AP arrow-outward-link .

Familien til enda et av barna har saksøkt ham.

Juryene har ikke siste ord i saken. Erstatningsbeløpene må også vurderes av en dommer. Advokatene som forsvarte Jones i Texas sier til Reuters arrow-outward-link at de har godt håp om å få redusert beløpet.

Venn av Trump

Jones har flere ganger hatt tidligere president Donald Trump som gjest i programmene sine. Under valgkampen i 2016 roste Trump programverten og lovet å støtte ham i fremtiden.

Trump har flere ganger blitt spurt om han vil ta avstand fra Jones’ påstander om Sandy Hook. Han har hele tiden nektet å svare på spørsmålene.