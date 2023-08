Her er en guide til de fire straffesakene Trump har mot seg.

Donald Trump er allerede blitt tiltalt i tre ulike straffesaker. I løpet av få uker kan en fjerde sak komme til. Her er en guide.

Donald Trump forsøker å bli valgt til USAs president igjen i 2024. Deler av valgåret vil gå med til flere ulike straffesaker. Vis mer

Gi meg kortversjonen

Tirsdag ble ekspresident Donald Trump tiltalt for å ha forsøkt å omgjøre presidentvalget i 2020 og for å ha medvirket til stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Trump har fire saker mot seg nå. To av dem er på føderalt nivå, mens to av dem er på delstatsnivå.

De to føderale sakene er blitt etterforsket av Jack Smith. Han ble utnevnt til spesialetterforsker og påtaleansvarlig i fjor høst, samtidig med at Trump gjorde det klart at han stiller til valg i 2024.

Smith ble utnevnt av justisministeren og har mandat til å jobbe uavhengig av departements politiske ledelse.

Donald Trump hevder sin uskyld i alle sakene. Han har stemplet det hele som en politisk motivert hekseprosess.

Her er de fire sakene og hvordan de står nå:

Jack Smith fikk i fjor høst i oppdrag å lede den føderale etterforskningen mot Donald Trump. Han har nå tatt ut tiltale for to ulike sakskompleks. Vis mer

Forsøket på å omgjøre presidentvalget i 2020

Føderal sak knyttet til forsøk på omgjøring av valget i 2020 og den etterfølgende stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Donald Trump tapte presidentvalget i 2020, men forsøkte ifølge tiltalen å omgjøre valget og dermed undergrave det amerikanske demokratiet.

Tiltalen ble tatt ut 1. august. Trump fremstilles 3. august for dommeren i saken.

Det er ikke avklart når saken kan komme opp for retten.

Georgia-saken

Delstatsmyndighetene i Georgia etterforsker anklager om at Trump forsøkte å presse delstatens valgansvarlige til å omgjøre valgtapet i delstaten.

Trump ringte blant annet delstatens øverste valgansvarlige og sa at han trengte å «finne» 11.780 stemmer, ifølge et lydopptak av samtalen.

– Han snakker som en mafiasjef, sa kritikerne om Trump.

Statsadvokat Fani T. Willis har antydet at en avgjørelse i saken vil komme i løpet av august.

Donald Trump tok med seg kassevis med dokumenter da han forlot Det hvite hus. Noen ble plassert på et toalett i Mar-a-Lago-anlegget i Florida. Bak kassene er det en dusj. Vis mer

De hemmelige dokumentene

I juni tok en føderal storjury ut en tiltale på 37 punkter mot Donald Trump. Antallet tiltalepunkter ble i juli utvidet med ytterligere tre punkter.

Trump er anklaget for på ulovlig vis å ha tatt med seg hemmelige dokumenter fra Det hvite hus etter at han i januar 2021 avsluttet sin presidentperiode. Han og to medtiltalte er også tiltalt for å ha forsøkt å hindre myndighetenes forsøk på å få dokumentene tilbake.

Saken skal 20. mai 2024 komme opp for retten i Florida.

Hysjpenger til en pornoskuespiller

Statsadvokaten på Manhattan i New York tok i april ut en tiltale på 34 punkter. Saken skriver seg tilbake til valgkampen høsten 2016, like før Donald Trump ble valgt til USAs president.

Trumps advokat og «fikser» Michael Cohen betalte 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, angivelig for at hun skulle holde tett om et påstått seksuelt forhold til Trump.

Trump er tiltalt for å ha forfalsket dokumenter som knytter seg til tilbakebetalingen av pengene til Cohen.

Saken er berammet til å starte 25. mars i en domstol i New York. Dette ser altså ut til å være den saken som kommer for retten først.