Barbie skaper trøbbel for skeive i Midtøsten

ISTANBUL (Aftenposten): Den sjokkrosa storfilmen vekker misnøye i konservative land. Men det er ikke Barbie selv som provoserer.

Storfilmen «Barbie» åpnet på kinoene i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i forrige uke. Det har overrasket mange. Vis mer

Publisert: 16.08.2023

Det er snart gått én måned siden sommerens store filmsnakkis hadde verdenspremiere. Men det var først i forrige uke at publikum i Midtøsten fikk mulighet til å se «Barbie».

Torsdag kunne folk i De forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain og Saudi-Arabia finne frem rosa klær og gå på kino.

Det skjedde etter flere forsinkelser. Først sa en av de ledende kinokjedene i regionen at premieren var utsatt til 31. august.

Ifølge bransjebladet Variety skyldtes det at lokale myndigheter hadde bedt Warner Bros, som står for distribusjonen, om å gjøre endringer. Det ville ikke selskapet gå med på.

Dermed så det en stund ut til at filmen ikke ville bli vist i det hele tatt. Men i forrige uke snudde plutselig en rekke land.

Forbyr filmen

Det er ikke uvanlig at vestlige filmer sensureres eller forbys i Midtøsten. Særlig dersom de inneholder sexscener eller åpenlyst støtter skeive og transpersoner.

«Barbie» gjør ingen av delene. Men filmens fremstilling av kjønnsroller og den generelt sjokkrosa tonen ser ut til å ha vært nok til å provosere sensorene i flere land.

Like før filmen egentlig skulle ha premiere, bestemte myndighetene i Kuwait at den ikke skal vises.

De mener filmen inneholder «ideer og syn som ikke hører hjemme i den kuwaitiske offentligheten», ifølge en uttalelse.

Heller ikke myndighetene i Libanon vil vise filmen. Kulturminister Mohammad Mortada mener den er umoralsk og promoterer homofili. Han har beordret etaten som har ansvar for sensur, til å legge ned forbud mot å vise filmen.

Også i Jordan og Irak står filmen fortsatt på vent.

Kinoer i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater opplever stor pågang for å se «Barbie», ifølge New York Times. Men mange er misfornøyde med at den i det hele tatt vises. Vis mer

Saudierne overrasker

At Saudi-Arabia viser filmen, mens Libanon sier nei, overrasker.

Saudi-Arabia er kjent for å være et erkekonservativt land med elendige forhold for skeive. Libanon er på sin side et av svært få land i Midtøsten der homofile kan leve relativt åpent.

Hovedstaden Beirut har flere skeive barer. I 2017 tillot myndighetene for første gang Pride-arrangementer.

Men den siste tiden har både kristne og muslimske ledere gått hardere ut mot homofili. Det skriver den libanesiske avisen L’Orient Today.

Særlig lederen for Hizbollah har langet ut mot homofili. Den sjiamuslimske militante gruppen har stor politisk makt i Libanon. Ministeren som vil bannlyse «Barbie», har støtte fra Hizbollah.

Libanon har lenge vært et av få steder i Midtøsten der skeive lever relativt fritt. Bildet er fra et Pride-arrangement nord for Beirut i 2018. Vis mer

Langer ut mot skeive

Reaksjonene mot «Barbie» vitner om en større trend. For det er ikke bare i Libanon det blir tøffere å være homofil.

I Irak har myndighetene bestemt at mediene ikke får bruke ordet «homofili». I stedet skal skeive omtales som «seksuelle avvikere».

Under valgkampen i Tyrkia i vår gikk president Recep Tayyip Erdogan hardt ut mot skeive. Han kalte homofili for et «virus av vranglære» og angrep opposisjonen for å støtte LHBT-folk.

Blant de aller mest konservative landene er golfland som Saudi-Arabia og Qatar. Der er homofili straffbart.

Så hvorfor vises «Barbie» der?

Storfilmen «Barbie», med Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollene, tar blant annet for seg spørsmål om tradisjonelle kjønnsroller. Den har også skuespillere som er skeive og trans. Vis mer

Ønsker skeive turister velkommen

En forklaring kan være penger. «Barbie» er allerede en av kinohistoriens mest innbringende filmer. Etter bare to uker hadde den dratt inn over en milliard dollar i billettinntekter.

Saudi-Arabias kronprins og de facto leder heter Mohammed bin Salman. Han har varslet store forandringer i det styrtrike kongeriket.

Det er ikke mer enn fem år siden saudierne kunne gå på kino for første gang på 30 år. Nå vil kronprinsen satse på turisme, underholdning og sport. Det skal gi ny vekst i et land som i dag er fullstendig avhengig av inntekter fra olje.

Da gjelder det å tiltrekke seg utenlandske turister og investeringer. Nylig sa saudiarabiske myndigheter at skeive turister er velkomne til å besøke landet.

Så langt har «Barbie» gått så det suser, ifølge New York Times. Enkelte kinoer har satt opp 15 visninger om dagen.

– Jeg hadde trodd de ville sensurere en del scener, sier 16 år gamle Ghada til avisens reporter i Riyadh. Det har de ifølge avisen ikke gjort.