Russland beordrer tilbaketrekning fra Kherson by. Derfor er dette et stort nederlag for Putin.

Russland ser ut til å gi opp den største byen de har okkupert. Her er tre grunner til hvorfor Kherson-regionen er så viktig.

Bilder fra da russiske styrker inntok Kherson i mars. Russland har nå annonsert at de trekker seg ut av byen.

9. nov. 2022 17:18 Sist oppdatert nå nettopp

General Sergej Surovikin tok for kort tid siden over kontrollen til det russiske militæret i Ukraina. I dag måtte han sende et brev til forsvarsministeren:

«Byen Kherson og bosetninger i nærheten kan ikke forsynes eller fungere fullt ut. Menneskers liv er i konstant fare på grunn av beskytning,» står det i brevet som er gjengitt i sin helhet i Komsomolskaja Pravda. arrow-outward-link

Brevet skal ha vært noe av bakgrunnen for at forsvarsminister Sergej Sjojgu ga ordre om å trekke seg tilbake over elven.

Det har tidligere vært spekulasjoner om Russlands tilbaketrekning kan være en felle for å lure ukrainerne inn i byen. Mykhailo Podoljak er en av rådgiverne til den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. Han skriver på Twitter arrow-outward-link at det finnes russiske styrker igjen i byen.

Største nederlaget siden 1991

– Dette er militært fornuftig, men politisk overraskende, sier Geir Hågen Karlsen. Han er oberstløytnant ved Forsvarets høgskole. Han tar et forbehold om at man må avvente å se hva som faktisk skjer på bakken.

Reaksjonene på den varslede tilbaketrekningen er sterke i Russland. En militærblogger kaller det for det største nederlaget siden 1991. Det var da Sovjetunionen brøt sammen.

For hvorfor er Kherson-regionens så viktig?

1. Var en stor seier – symbolsk viktig

Ukraina har vært på offensiven i Kherson fylke i flere måneder, og siden sent i oktober har innbyggerne i byen fått ordre om å evakuere.

Byen ble okkupert av Russland kort tid etter invasjonen av Ukraina i februar og har vært det eneste fotfestet til Russland på Dnipros vestlige bredde.

Byen er også til dags dato den eneste regionale hovedstaden russiske styrker har erobret siden invasjonen 24. februar.

– Det er klart tapet av Kherson vil få konsekvenser for Russlands image og vil bli sett negativt på i Russland, sier Oleh Zhdanov, en militæranalytiker til Reuters.

2. Inngangen til Krym-halvøya

Foreløpig er det kun snakk om tilbaketrekning fra byen Kherson. Da kan Russland fokusere på å forsvare resten av fylket. Det er nemlig svært viktig for russiske myndigheter.

Kherson-regionen grenser nemlig til Krym-halvøya. Dette var halvøya Russland annekterte i 2014. Den er svært viktig for Putin-regimet.

Klarer Ukraina å ta tilbake hele Kherson, vil det:

1) Frata Moskva landkorridoren til Krym

2) Bringe langtrekkende ukrainsk artilleri nærmere halvøya

3) Ferskvannsforsyningen til Krym vil også være i fare, ifølge Reuters.

3. Strategisk knutepunkt

Dnipr-elven deler Ukraina i to. Kherson har vært det eneste stedet hvor Russland har hatt tilstedeværelse på vestbredden.

Hvis Russland skulle miste sitt eneste fotfeste på vestsiden av elven, ville Ukraina være bedre i stand til å angripe andre russiske forsyningslinjer. Dermed kan Ukraina utfordre Moskvas grep om andre okkuperte deler av sør.

Men på østsiden av elven har Russland bygget forsvarslinjer i lang tid. Der kan de grave seg ned, og det vil være svært vanskelig for ukrainerne å bryte forsvarsverket.