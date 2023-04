Ordføreren i Amsterdam vil flytte Red Light District. Men det vil ikke sexarbeiderne ha noe av.

AMSTERDAM (Aftenposten): Bystyret i Amsterdam vil lage et erotisk senter. Enkelte frykter et «Disneyland for sex».

Med plakater og masker demonstrerte sexarbeidere mot strengere åpningstider i Red Light District og et «megabordell».

03.04.2023 17:08

– Nei til tidligere stengetider. Nei til et erotisk senter, roper kvinnen med det lange, røde håret.

Ansiktet er dekket av en maske med gullkant og fjær. Med ropert leder hun demonstrasjonstoget som smyger seg gjennom trange gater og over kanalene.

Nysgjerrige forbipasserende stopper opp og tar bilder av det uvanlige synet.

Toget med litt over 100 sexarbeidere stopper opp foran Amsterdams rådhus.

Kommunen vil gjemme bort kvinnene som poserer i vinduene i Amsterdams beryktede nabolag.