Roger Waters-konserter i Polen avlyst: – Han kan heller spille i Moskva

Pink Floyd-legendens meninger om krigen kan ha veltet to konserter i Krakow.

Roger Waters i aksjon under en konsert i Chicago i sommer.

14 minutter siden

I begynnelsen av september skrev den politisk engasjerte Waters et åpent brev til Ukrainas førstedame, Olena Zelenska. Norgesaktuelle Waters skrev til henne at «ekstreme nasjonalister i Ukraina har ledet landet deres til denne katastrofale krigen». 79-åringen anklaget hennes ektemann, den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj for ikke å ha holdt valgløftene sine: Å bringe fred til Donbass-regionen.

Det var naturligvis ikke noe populært.

Presidentfruen responderte på Twitter, og minnet Roger Waters om at det var Russland som hadde invadert Ukraina, og som nå ødela byer og drepte sivile.

«Roger Waters, du bør be om fred hos presidenten i et annet land enn vårt», skrev hun.

På vei til Fornebu

Så ledet det ene til det andre. Waters skulle etter planen spille to konserter i polske Krakow i april til neste år. Showet er en del av hans «This is not a drill»-turne som sveiper innom Telenor Arena 11. og 12. april 2023.

Men han kan allerede notere to avlysninger i sin syvende sans. Krakow-konsertene blir ikke noe av. Ropene om kansellering kom nokså kjapt etter musikerens åpne brev. Byrådsleder Lukasz Wantuch var en av dem som tok til orde for å gjøre Roger Waters persona non grata i den polske byen, byens ledere skulle faktisk stemme over det i neste uke.

Roger Waters var i Norge i 2018, og den politisk engasjerte artisten deltok også i en debatt på Nobels Fredssenter. Her hilser han på Aftenpostens musikkanmelder Robert Hoftun Gjestad, som ledet debatten.

Wantuch sa: – Det vil være en skam for byen vår å la Roger Waters, en åpen supporter av Putin, få spille her. Han kan heller spille i Moskva.

Han skulle ha spilt i Tauron Arena, men søndag lå det en melding på spillestedets nettside om at konsertene var avlyst. «Live Nation Polen og Tauron Arena Krakow har kansellert Roger Waters´konsert», het det. Senere meldte det polske nyhetsbyrået PAP at det var artisten selv som hadde avlyst, uten å gi noen grunn.

– Et stort tap

Det tvang Waters ut på Facebook. På nettstedet skriver han: «Rettelse: Roger Waters avlyste ikke Krakow-konserter». Han beskylder Lukasz Wantuch for ikke å kjenne sin musikkhistorie, og for å være udemokratisk, og åpner hele innlegget med setningen HEY! ŁUKASZ WANTUCH, «LEAVE THEM KIDS ALONE!», en åpenbar referanse til den udødelige tekstlinjen fra «Another Brick in the Wall».

– Hvis det ikke blir noe av konsertene, vil det være et stort tap for meg, for jeg har sett frem til å dele min beskjed om kjærlighet med det polske folk, skrev Pink Floyd-legenden.