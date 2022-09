Opptil 93.000 kroner for en flybillett ut av Russland

Etter mobiliseringsordren vil mange russere vekk. Onsdag kostet det opptil 93.000 kroner for en enveis økonomibillett fra Moskva til Istanbul eller Dubai.

Passasjerer går gjennom terminalen i Beograd i Serbia onsdag, etter å ha fløyet fra Moskva.

14 minutter siden

Panikken så onsdag ut til å spre seg blant russiske menn som risikerer å bli beordret til Ukraina og krigen. Like etter at Russlands president Vladimir Putin beordret delvis mobilisering, begynte flyene fra Moskva til Istanbul å bli utsolgt. Det samme har skjedd med flyvningene til andre destinasjoner, slik som Dubai, Jerevan i Armenia og Beograd i Serbia.

En enveis flybillett til Istanbul eller Dubai på økonomiklasse ble onsdag solgt for så mye som 93.000 kroner, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Da Aftenposten onsdag kveld gjorde et søk på billetter fra Moskva til Istanbul, var alle fly hos Turkish Airlines utsolgt frem til onsdag neste uke. Om en uke er det mulig å få en tur-retur-billett for drøye 18.000 kroner.

Med Aeroflot var første mulighet mandag neste uke. Prisen var 17.000 kroner.

Uvisst hvem som kan bli mobilisert

Russlands forsvarsminister sa onsdag at 300.000 menn som har vært inne til militærtjeneste og som er en del av reserven, kan bli innkalt. Det er ifølge russiske myndigheter 20–30 millioner russere som er i reserven. Men det er uklart akkurat hvem av dem som risikerer å bli sendt til Ukraina-krigen.

Russland har hatt stort behov for nye soldater. Akkurat hvor mange som er blitt drept eller skadet er ikke kjent. Amerikanske myndigheter tror det kan dreie seg om 80.000.

Usikkerheten om hvem som nå kan risikere å bli sendt til krigen i Ukraina, og de mange dødsfallene, kan bidra til at russiske menn nå kan komme til å forlate Russland.

Mange russere har vært på jakt etter bolig i Tyrkia. Elena Davydova (56) fra Moskva var på jakt etter en leilighet nummer to i Antalya da Aftenposten fulgte med.

Salgsboom i Tyrkia

Frykten for mobilisering hadde allerede før den delvise mobiliseringen ført til at rekordmange russere hadde kjøpt seg hus i Tyrkia. Hittil i år har salget av boliger til utlendinger i Tyrkia økt med 57 prosent sammenlignet med i fjor. Det viser offisielle tall. I juni var etterspørselen rekordhøy.

Russere ligger klart i tet, skrev Aftenposten i helgen.

Russere kan reise til Tyrkia uten visum. Tyrkisk statsborgerskap deles ut til dem som investerer minst 400.000 dollar. En løsning da kan være å kjøpe hus i Tyrkia.

Mange av dem som kjøper, er menn som frykter at de kan bli sendt til Ukraina for å slåss.

Finland vil nekte russiske turister innreise

Et av landene som risikerer å få mange russiske tilreisende, er Finland. De har bedt EU om å lage regler som gjør det mulig å nekte innreise.

Men de venter ingen snarlig løsning fra EUs side. Derfor må Finland selv finne en løsning for å stoppe eller begrenset antallet russiske turister som kommer til landet. Det sier Finlands utenriksministeren, Pekka Haavisto, til Hufvudstadsbladet.

Grensetrafikken mellom Russland og Finland har vært livlig de siste dagene. Den finsk-russiske grensen er den eneste grensen som har vært åpen for dem som ønsker å ta landeveien til EU, etter at blant annet de baltiske landene satte stopp for russiske statsborgere.

Haavisto sier at Finland ikke ønsker å være et transittland for russere som ønsker å komme seg inn i EU.

– Hensikten er først og fremst å radikalt redusere antallet russiske turister som kommer til Finland, sier han til den finske avisen.

Noen planer om å stenge grensen helt, finnes ikke, opplyser den finske utenriksministeren.

Aftenposten var ved Vaalimaa, finsk grensestasjonen mot Russland, i begynnelsen av mai. Da var kun to av 12 kontrollposter åpne.

Sjokkerte russere ved grensen

Ved den finsk-russiske grensen onsdag var det stor usikkerhet hos russere som forsøkte å krysse grensen, skriver avisen Helsingin Sanomat.

– Jeg er sjokkert. Jeg kan ikke forstå Putins planer, sier Olga Budkevits til avisen.

Hun og foreldrene forlot St. Petersburg sammen med foreldrene onsdag morgen. Hennes 22 år gamle kjæreste har ikke visum, og det er uklart om han vil kunne komme seg ut av landet.

Med svindyre flybilletter, som er blitt revet bort, er landeveien blitt et alternativ for mange. Da er Finland et av få land russere kan reise til. Polen, Estland, Latvia og Litauen har nemlig stengt grensen for russere, selv de med Schengen-visum.

– Å ikke gjøre sin borgerplikt eller et ønske om å ikke gjøre det, er ikke nok for å få asyl i et annet land, sa Estlands utenriksminister, Urmas Reinsalu, til nyhetsbyrået Reuters onsdag.

Latvia gjør det også klart de ikke vil gi visum til russiske statsborgere som forsøker å unngå mobilisering.

– Av sikkerhetsmessige årsaker vil Latvia ikke utstede humanitære eller andre typer visum til russiske statsborgere som vil unngå mobilisering, skrev utenriksminister Edgars Rinkevics på Twitter.

Schengen-landene har fra før av fryst en visumavtale med Russland. Dette har ført til at visum for en russer koster over 800 kroner, mens det før kostet rundt 350 kroner. I tillegg er ventetiden blitt svært lang og mange får avslag på søknad om visum.