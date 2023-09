Zelenskyj hyller EUs kornbeslutning – men flere land varsler egne forbud

Polen, Ungarn og Slovakia trosser EU-kommisjonen og sier de forbyr import av ukrainsk korn etter at Brussel sa nei til å forlenge et midlertidig forbud.

En traktor i sving på en privat gård i Zjurivka i Kyiv fylke i Ukraina i august. Polen, Ungarn og Slovakia trosser EU og varsler egne forbud mot import av ukrainsk korn.

Publisert: 15.09.2023 21:41

– De eksisterende tiltakene utløper i dag, sa EU-kommisjonen i en uttalelse få timer før forbudet mot import til fem medlemsland utløp ved midnatt fredag.

Samme kveld sa myndighetene i både Ungarn, Slovakia og Polen at de innfører sine egne importforbud fra midnatt.

Kornforbudet har ført til splittelser i EU. Det ble innført i begynnelsen av mai for å sikre at landbruksvarer fra Ukraina kunne nå ut i verden via såkalte «solidaritetsveier» gjennom Europa.

Etter at kornavtalen med Russland opphørte i juli, har Ukraina vært helt avhengig av disse solidaritetsveiene.

Heftig debatt

Men siden landene i Ukrainas nærområder fryktet at varene ville ende opp i deres land og undergrave deres eget landbruk, ble det innført et såkalt forebyggende tiltak i fem land – Polen, Ungarn, Slovakia, Romania og Bulgaria.

Importforbudet gjelder fire landbruksprodukter fra Ukraina – hvete, mais, raps og solsikke – som altså ikke kan selges innenfor disse landenes grenser.

Saken har ført til heftig debatt mellom EU-landene, der et flertall av landene samt Ukraina har krevd det midlertidige importforbudet fjernet.

Varsler ensidige forbud

Polen, Ungarn, Romania og Slovakia har på sin side krevd at importforbudet forlenges til å gjelde frem til nyttår. Fredag kveld hadde tre av dem gjort alvor av truslene om å innføre egne forbud.

– Vi vil forlenge dette forbudet på tross av at EU-kommisjonen er uenig, sa Polens statsminister Mateusz Morawiecki på et valgkampmøte i byen Elk nordøst i Polen.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier han motsetter seg EUs beslutning om å oppheve forbudet mot import av ukrainsk korn. Ifølge statsministeren vil Polen komme med et eget importforbud.

Det høyrepopulistiske regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) har sterk støtte i polske landbruksregioner og kjemper om stemmene før valget på ny nasjonalforsamling i oktober.

– Vi kommer til å gjøre dette fordi det er i den polske bondens interesse, sa Morawiecki.

Forbyr kjøtt og honning

Ungarn går også hardt til verks og innfører importforbud mot til sammen 24 ukrainske landbruksprodukter fra lørdag, ifølge et dekret fra regjeringen. På listen over forbudte importvarer står blant annet korn, grønnsaker, flere kjøttprodukter og honning.

Slovakia forbyr import av ukrainsk korn ut året, opplyser landets landbruksminister Jozef Bires.

Et ensidig importforbud vil være et brudd på EUs felles handelsregler, ifølge Politico. Det er også uklart om dette vil stenge veien helt for transitt av ukrainsk korn gjennom Europa.

Ukrainske tiltak

EU-kommisjonen forklarer sin beslutning fredag med at Ukraina har gått med på å innføre juridiske tiltak for å forhindre at markedet oversvømmes av korn. Det skal skje innen 30 dager og kan for eksempel innebære et system for eksportlinsens.

EU vil ikke innføre noen importbegrensninger så lenge ukrainske tiltak er på plass og fungerer fullt ut, heter det fra Brussel.

Spørsmålet om ukrainsk korn fortsatt skal finne veien ut i verden gjennom Europa, har ført til heftig debatt mellom EU-landene. Et flertall av landene samt Ukraina har krevd det midlertidige importforbudet fjernet.

Kornstriden har skapt en rift i forholdet mellom Ukraina og Polen, som ellers regnes som nære allierte i den ukrainske forsvarskrigen mot Russland.

President Volodymyr Zelenskyj var raskt ute med å ønske EUs beslutning velkommen.

– Jeg takket Ursula von der Leyen for å holde ord og opprettholde reglene for det indre marked, sier Zelenskyj i sosiale medier.

Bulgaria skiller seg ut

Bulgaria er det eneste av de fem landene som har støttet at forbudet oppheves. Torsdag vedtok et flertall i nasjonalforsamlingen resolusjon å oppheve forbudet i «solidaritet med Ukraina».

Bulgaria har nemlig opplevd sterkt økende priser som følge av importforbudet.

Bønder i de fire andre landene har på sin side klaget høylytt over at en overflod av kornprodukter presser ned prisene og gjør at de trues med konkurs.