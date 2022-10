Driver Russland med folkemord i Ukraina? Dette sier forskere.

Tusener av ukrainere tvangsflyttes til Russland. Russisk statsfjernsyn sender oppfordringer om å drukne og brenne ukrainske barn. Russerne anklages nå for folkemord og etnisk rensing.

Evakuerte fra Kherson samler seg på jernbanestasjonen Dzhankoi på fredag. Russerne vil ha innbyggerne ut av byen før ukrainerne kommer. Ukraina kaller det for deportasjon

18 minutter siden

Søndag sirkulerte et klipp fra russiske statskontrollerte TV på sosiale medier. En av lederne for TV-kanalen RT, programleder Anton Krassovskij, sa at ukrainske barn som kritiserte Russland burde blitt «kastet rett i en elv med sterk strøm».

Alternativt, sa han, kunne de dyttes inn i trehytter og brennes levende.

I et avsnitt av intervjuet som ble delt på sosiale medier, lo Krasovsky også av rapporter om at russiske soldater hadde voldtatt eldre ukrainske kvinner under invasjonen.

Han sa at Ukraina ikke burde eksistere og at ukrainere som gjør motstand mot Russland burde bli skutt.

Utspillene førte til voldsomme reaksjoner. Ukrainas utenriksminister omtalte det som oppfordring til folkemord. Den samme tolkningen er delt av en rekke journalister og analytikere på Twitter.

Tvangsflytting omtales som etniske rensing

Den ukrainske militærledelsen meldte lørdag at store deler av befolkningen har forlatt den russiskokkuperte byen Kherson. For en knapp uke siden startet russisk-innsatte myndigheter det de omtalte som en masseevakuering av innbyggerne.

Mens ukrainske styrker rykket frem mot byen, gikk en lang rekke av mennesker om bord i båter. De bar på plastposer med eiendelene sine i.

Det har vært lange køer for å komme med fergene over elven. Det antas at folk blir tvangsflyttet videre til Russland eller andre russiskokkuperte områder.

Ukrainske myndigheter kaller det som skjer for tvangsdeporteringer, ikke evakuering.

Sivile ble evakuert fra den russisk-kontrollerte byen Oleshky i Kherson lørdag. De ventet på en buss som skulle frakte dem til Krym.

Russiske styrker skal også ha tatt tusenvis av barn fra barnehjem i Ukraina og plassert dem for adopsjon i Russland.

Russiske myndigheter har åpent innrømmet at de flytter barn fra okkuperte områder i Ukraina og lar russiske familier overta disse.

Handlingene har vært omtalt som etnisk rensing og brudd på folkemordkonvensjonen, blant annet av den USA-baserte tenketanken Study of War (ISW).

Men hvor går grensen for å omtale noe som folkemord?

– Om det pågår folkemord, er omdiskutert

– Alle synes å være enige om at russere begår krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. Om det pågår et folkemord i Ukraina, er nok noe mer omdiskutert, sier Jo Stigen.

Han er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og ekspert på internasjonal strafferett.

– Det må i så fall bevises at russerne har en hensikt om å utrydde en folkegruppe.

Forbrytelser mot menneskeheten defineres i Romavedtektene arrow-outward-link til Den internasjonale straffedomstolen i artikkel 7. Der er det listet opp en rekke nærmere angitte handlinger som inngår i et «systematisk og utbredt angrep på sivilbefolkning».

– Nettopp deportasjon og tvangsmessig forflytning av mennesker til et annet territorium er en av de handlingene som nevnes i artikkel 7, påpeker Stigen.

Forbrytelser mot menneskeheten

– Den internasjonale straffedomstolens hovedanklager, Karim Khan, har dessuten allerede uttalt at det er rimelig grunn til å tro at det begås både krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. Khan har iverksatt en etterforskning, og det veier jo i seg selv tungt, sier han.

I tillegg til diskusjonen om hva slags forbrytelser som begås mot sivile i Ukraina, vil det bli en utfordring hvordan de ansvarlige kan straffeforfølges, og hvem som skal gjøre det, påpeker professoren.

Camilla Guldahl Cooper er førsteamanuensis og hovedlærer ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen. Også hun påpeker overfor Faktisk.no arrow-outward-link at deportasjon av sivile til et annet territorium og ulovlige adopsjoner kan også være på kanten av folkemord.

Krigsforbrytelser bekreftet av FN

FNs undersøkelseskommisjon arrow-outward-link for Ukraina bekreftet nylig arrow-outward-link at det er begått krigsforbrytelser. Konklusjonen er basert på beviser kommisjonen har samlet inn i regionene Kyiv, Tsjernihiv, Kharkiv og Sumy, fortalte leder Erik Møse da han presenterte arrow-outward-link noen av funnene så langt.

– Rene henrettelser, som man har sett eksempler på i Ukraina, er aldri lov i krig. Særlig når vi ser lik med bakbundne hender og skuddskader i hodet. Eller videoer som viser rene henrettelser av sivile eller soldater som forsøker å overgi seg, sier Cooper.

Det er også funnet lik av personer som er blitt torturert, og bevis på at mennesker er blitt voldtatt. Det er ingen måter der dette kan være lovlige handlinger i henhold til krigens folkerett, slår hun fast.

Fikk sparken

Det er ikke første gang at russiske statskontrollerte medier har gjengitt uttalelser som tar til orde for å likvidere ukrainere.

Likevel viste utspillene til RT-lederen seg å være så ekstreme at selv russiske myndigheter nå har reagert. Nå har han fått sparken.

– Anton Krassovskijs uttalelser er barbariske og grusomme, sier RT-sjef Margarita Simonjan.

Krassovskij har stått på EUs sanksjonslister siden februar. Han sier selv at han krysset en grense og at han angrer på det.