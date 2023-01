Zelenskyj reagerer sterkt på at Ukraina ikke får stridsvogner. Men stridsvognterskelen er brutt, mener forsvarsekspert.

President Volodymyr Zelenskyj er skuffet over at vestlige land ikke etterkommer Ukrainas forespørsel om å få moderne stridsvogner.

Ukraina nekter å gi opp håpet om å få moderne stridsvogner fra vesten, sier president Volodymyr Zelenskyj.

20.01.2023 22:46

– Hver eneste dag blir det mer åpenbart at det ikke er noe annet alternativ enn å fatte en beslutning om stridsvogner. Det sier Zelenskyj i en kommentar til utfallet av møtet i den såkalte Kontaktgruppen for Ukraina. Forsvarstopper fra over 50 land deltok i møtet på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland.

– Vi må kjempe videre for å sikre leveranse av moderne stridsvogner. Ramstein-møtet styrker vår besluttsomhet, sier den ukrainske presidenten.

– Det finnes ikke noe annet alternativ enn å sende tunge stridsvogner til Ukraina, sier han.

I forkant av møtet sendte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og forsvarsminister Oleksij Reznikov ut en felles uttalelse. Der ber de innstendig om å få vestlige stridsvogner. Bønnen er foreløpig ikke hørt.

Vestlige land lover nye forsendelser av våpen og militært utstyr til Ukraina, men landet får ikke det de aller helst vil ha – moderne, vestlige stridsvogner.

Tyskland tillater ikke eksport

– Vi jobber hardt for å oppfylle Ukrainas krav til stridsvogner og andre væpnede kjøretøy. Det var alt USAs forsvarsminister Lloyd Austin ville si om dette da han under en pressekonferanse oppsummerte fredagens møte.

Austin forsikret at USA fortsatt ser på Tyskland som en pålitelig alliert, til tross for landets motstand mot å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Tyskland motsetter seg å sende stridsvogner av frykt for at krigen skal eskalere. Den tyske regjeringen tillater heller ikke at andre land sender slike stridsvogner til Ukraina.

USAs forsvarsminister berømmet samtidig det han kalte Storbritannias «betydelige bidrag av Challenger 2-stridsvogner til Ukraina». Hittil er dette eneste bidraget av vestlige stridsvogner til landet.

Britene har i første omgang lovet å sende fire slike stridsvogner til Ukraina. De har åpnet for at landet kan få ytterligere åtte på et senere tidspunkt.

Klart behov

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltok også under kontaktmøtet i Tyskland. Norge er blant flere europeiske land som har Leopard 2-stridsvogner. Noe løfte om å sende slike til Ukraina ville heller ikke han gi.

– Jeg kommenterer ikke fremtidige donasjoner. Men Ukraina har helt klart behov for mange forskjellige våpen. Stridsvogner er opplagt noe de ønsker seg, sa han til NTB etter møtet.

At heller ingen andre land vil etterkomme Ukrainas ønske om slike stridsvogner, avdramatiserte Gram.

– Dette er ikke et beslutningsforum. Det er et møte hvor man får oppdatering på hva som skjer i Ukraina. Landene oppdaterer hverandre på hva man gjør, sa han.

Et av Natos viktigste våpen er den tyskproduserte stridsvognen Leopard 2. Spørsmålet er om Ukraina skal få våpentypen. Her er den avbildet under en øvelse i Latvia.

Stridsvognterskelen er brutt

Oberstløytnant Palle Ydstebø underviser i landmakt ved Krigsskolen.

– Er det uventet at Tyskland fortsatt ikke vil sende stridsvogner til Ukraina?

– Jeg har merket meg at de har vært standhaftige. Men mange land har og er villige til å donere de tyskproduserte stridsvognene. Spesielt Polen har vært ganske tydelige, sier han.

Ydstebø sier at det også foregår en debatt internt i Tyskland om å tillate eksport.

– Hvorfor er disse stridsvognene så viktige?

– Ukraina har fått alt de trenger til å sette opp nærmest vestlige mekaniserte brigader, unntatt stridsvogner. Det er brikken som mangler i landkrigssystemet, spesielt med tanke på fremtidige offensiver, sier han.

Ydstebø sier at de vestlige stridsvognene er bedre enn de russiske. Leopardene står også i Europa. I motsetning til amerikanske M1 Abrams-stridsvogner, som også er mer krevende å vedlikeholde.

– At Storbritannia har sendt stridsvogner, er en viktig handling. Det viser at stridsvognterskelen er brutt. Med sin handling legger Storbritannia press på de andre landene, sier Ydstebø.