Trump-lojalist vant med 0,16 prosentpoengs margin etter ti dagers opptelling

Lauren Boebert stiller gjerne opp med våpen i hånd, er en utrettelig forsvarer av Donald Trump og fornekter valgresultatet fra 2020. Nå er hun gjenvalgt til Representantenes hus.

Den republikanske konspirasjonsteoretikeren Lauren Boebert under valgkampen for å bli valgt til sin andre periode i Representantenes hus.

30 minutter siden

Boebert blir regnet for å være en av de mest militante Trump-tilhengerne i den amerikanske kongressen, og hun har mer enn en gang slått til orde for kjente konspirasjonsteorier. Sammen med kollega i kongressen, Marjorie Taylor Greene, har hun stått for en rekke ekstreme utspill.

De er skeptiske til Ukraina-støtte, ekstreme motstandere av strengere våpenlover og hardnakkede abortmotstandere.

Hun ble valgt inn fra Colorados tredje distrikt for to år siden. Hennes valgkrets har vært regnet for å være et klassisk vinnerdistrikt for republikanerne. Men denne gang ble det tøffere.

Demokratene stilte med Adam Frisch. Det ble jevnt. Så jevnt at resultatet ikke var klart før fredag, 10 dager etter valgdagen.

Dødt løp, nesten

Resultatet viser noe så nært som et dødt løp. 551 stemmer skilte de to kandidatene. Boebert fikk 50,08 prosent av stemmene, mens Frisch hadde 49,92 prosent.

Det er innenfor marginene til å kunne kreve omvalg. Men fredag ettermiddag meldte Adam Frisch at han godtok at Boebert hadde vunnet.