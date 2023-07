Seriemorderen har vært på frifot i mer enn et tiår. Nå tror politiet at de har funnet ham.

Siden den første kroppen ble funnet i 2011, har nabolaget levd i frykt. De uløste drapene har inspirert en bok og en Netflix-film. Kan mysteriet endelig være løst?

Politiet raidet huset til den siktede fredag morgen. Vis mer

Torsdag ble en mann varetektsfengslet i Massapequa på Long Island i delstaten New York.

Den 59 år gamle arkitekten er foreløpig siktet for drapet på tre av 11 hittil uløste drapssaker i området Gilgo Beach.

De såkalte «Gilgo Beach-drapene» har i mange år vært offer for mye oppmerksomhet.

I 2013 utga forfatter Robert Kolker en bok inspirert av de uløste drapssakene, kalt Lost Girls: An Unsolved American Mystery. Og i 2020 kom Netflix-filmen, basert på boken.

Etterforsket siden 2010

Jakten på drapsmannen har pågått i mange år, og ulike etterforskere har kommet og gått.

Det hele startet da 24 år gamle Shannan Gilbert ble meldt savnet i mai 2010. Gilbert var sexarbeider og hadde vært hos en kunde i Oak Beach som ligger i underkant av 5 km fra Gilgo Beach.

Det var søken etter 24 år gamle Shannan Gilbert som utløste letingen i området rundt Gilgo Beach. Det har siden blitt funnet levninger etter 11 mennesker i området. Vis mer

Da politiet begynte å lete etter Gilbert startet jakten på det som skulle vise seg å bli et mye større mysterium.

I desember 2010 fant de levninger etter en annen ung jente.

I løpet av de neste dagene fant de levninger etter tre andre mennesker i gåavstand fra hverandre.

I løpet av våren 2011 hadde de funnet levninger etter totalt 10 mennesker i området. Åtte kvinner, en mann og ett småbarn.

I desember 2011 fant etterforskerne omsider levninger etter Shannen Gilbert.

Flere av de unge kvinnene var sexarbeidere.

Levningene etter de 11 menneskene er alle i samme område. Den siktede bodde på andre siden av bukten fra der de ble funnet. Vis mer

I årevis har etterforskerne vært usikker på om det er én eller flere som står ansvarlig for drapene.

I fjor fikk et nytt team bestående av etterforskere fra FBI, statlig og lokalt politi i oppgave å løse saken. Denne uken kom gjennombruddet.

Rystet nabolag

Torsdag kveld ble den 59 år gamle ariktekten arrestert. Dagen etter raidet politiet huset hans. Naboene, som i mange år har vært preget av nyheten om drapene, fulgte nøye med.

– Denne dagen har vi ventet på lenge, og forhåpentlig vil den bringe fred til nabolaget – en fred som har latt vente på seg, sa Guvernøren i New York, Kathy Hochul til AP.

Naboene fulgte nøye med da politiet raidet huset til den siktede fredag morgen. Nyheten om drapene har preget nabolaget i årevis. Vis mer

– Vi er glade for å se at de endelig er aktive, politiet, i å få til noe. La oss vente og se hva resultatet blir, sa John Ray som er familienes advokat for to av ofrene til AP.

Den siktede arkitekte erkjenner ikke straffskyld.

Mannens forsvarer, Michael Brown, sier at hans klient sier at han ikke står bak drapene. Han skal ikke ha sagt noe da han ble fremstilt for fengsling, ifølge AP.