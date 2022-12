Russland gjennomførte et av de største missilangrepene mot Ukraina siden krigen startet

Russland angrep torsdag Ukraina med missiler nok en gang. Angrepet er et av de mest omfattende så langt i krigen.

Dette bildet skal vise hvordan ukrainske luftvernsystemer skyter ned et russisk missil over Kyiv torsdag morgen.

29. des. 2022 09:03 Sist oppdatert 40 minutter siden

Flere millioner ukrainere søkte skjul i morgentimene torsdag da flyalarmen gikk over hele landet.

13 russiske strategiske bombefly tok av fra flyplasser i Russland, ifølge det ukrainske forsvaret. I tillegg var krigsskip og ubåter i Svartehavsflåten med på angrepet.

Ukrainsk luftvern skjøt mot russisk missiler på vei mot flere ukrainske byer.

Over 120 russiske missiler angrep mål torsdag morgen. Det hevder en rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj på Twitter. En annen rådgiver sa at over 100 missiler var på vei.

I så fall er dette et av de største missilangrepenet siden krigen startet.

Fra 8-tiden kom de første meldingene om eksplosjoner.

Men hvor mange treffer målene? Hvor mange klarer ukrainsk luftvern å stoppe?

Redningsmannskaper undersøker skadene etter at et missil traff bakken i Kyiv-området torsdag.

Dette er byene som angripes

Det russiske angrepet startet med et nattlig angrep med droner.

Det melder det ukrainske luftvåpenet på Telegram.

Så kom missilene, avfyrt fra russiske fly, skip og ubåter.

I morgentimene ble det meldt om kraftige eksplosjoner i Kyiv, Poltava, Odesa, Lviv, Kharkiv, Rivne, Zhytomyr og Tsjernihiv.

Det er uklart om lydene av eksplosjoner skyldes ukrainsk luftvern eller russiske raketter.

Det er også vanskelig å vite hva de russiske missilene treffer. I Ukraina er det strengt forbudt å ta bilder eller melde om hvor missilene treffer. Årsaken er at dette blir brukt av det russiske militæret til å dirigere angrepene.

Fra Kyiv ble det meldt om tre skadede etter at to hus ble truffet av vrakrestene av et nedskutt missil. Et industrianlegg og en park skal også være truffet.

– De første rakettene har truffet Sumy, meldte lederen i Mykolajiv-regionen Vitaly Kim.

– I dag vil vi sette en ny rekord i nedskytning av missiler, hevdet han.

Ukrainsk luftforsvar hevdet at et russisk missil ble skutt ned ved Sumy, samt fem missiler som kom inn mot land ved Svartehavet.

Strømmen ble slått av i flere regioner, blant annet Odesa og Dnipro, for å redusere konsekvensene av de russiske missilangrepene.

Russland startet i morges et av de største missilangrepen mot Ukraina siden krigen startet. Bildet fra det russiske militæret viser en kryssermissil som ble avfyrt mot Ukraina i oktober fra et russisk krigsskip.

Hvem vinner missilslaget om Ukraina?

Siden begynnelsen av oktober har Russland gjennomført syv større missilangrep, hvor hensikten er å ødelegge strømforsyning og kritisk infrastruktur.

I tillegg kommer de daglige, men mindre angrepene, med droner og missiler.

15. november kom det største angrepet med om lag 100 russiske missiler. Siden har det kommet nye missilangrep med om lag en ukes mellomrom.

Den gang hevdet det ukrainske sikkerhets- og forsvarsrådet at Russland bare hadde nok ressurser til 3–4 massive angrep.

Siden den gang har det vært seks større angrep. Noen strømanlegg er allerede angrepet åtte ganger. En rekke kraftstasjoner er truffet tre til fem ganger.

Det viser hvordan den russiske missilkrigen skjer.

De russiske generalene venter til ukrainerne har klart å reparere skadene. Så angriper de på nytt.

Ukraina å stoppe Russlands terrorbombing?

Det kommer mange, og dels motstridende meldinger, om hvor mange russiske missiler som blir skutt ned.

Flere kilder meldte i morges om at en rekke russiske missiler var skutt ned både i Odesa, Kyiv og Sumy.

Ifølge ordføreren i Kyiv ble 16 missiler skutt mot hovedstaden. Alle ble skutt ned, hevdet han.

I Odesa-regionen skal 21 russiske missiler ha blitt skutt ned. Men samtidig ble det meldt om store strømbrudd, som tyder på at energianlegg ble rammet.

90 prosent av storbyen Lviv mistet strømmen. I vestlige deler av Ukraina, Odesa og Kyiv førte torsdagens angrep til store strømbrudd, ifølge den ukrainske energiministeren.

Men hva er det store bildet?

Aftenposten har samlet sammen statistikk basert på rapporter fra det ukrainske luftvåpenet etter de største angrepene siden oktober.

Det tyder på at det ukrainske luftforsvaret, frem til dagens angrep, klarte å skyte ned om lag 80 prosent av missilene.

Disse tallene må imidlertid tas med en stor klype salt.

Det er umulig å verifisere denne statistikken.

Dessuten er det godt dokumentert at mange russiske missiler treffer sine mål. De russiske angrepene har hatt store konsekvenser i form av store og hyppige strømbrudd, som har rammet millioner av ukrainere.

– Dette er terrorbombing, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter angrepene i november.

På den andre siden har Ukraina, med vestlig støtte, nå et av de største og mest avanserte luftvernsystemene i verden. Blant annet det delvis norskproduserte Nasams-systemet.

Det skal være svært effektivt, ifølge ukrainske rapporter.

Bildet viser resultatene av et ukrainsk angrep mot den russiske flyplassen i Engels 4. desember. Denne uken klarte Ukraina å gjennomføre et nytt angrep på flyplassen.

Hvordan går krigen nå?

Til tross for et nytt, stort russisk missilangrep i dag, fastholder både ukrainske og flere vestlige kilder at de russiske missillagrene begynner å ta slutt.

– Russland vil gå tomme, sier den ukrainske etterretningssjefen Kyrylo Budanov til avisen Liga.net.

Han oppsummerer krigen slik torsdag i et intervju med BBC.

– Situasjonen har bare låst seg. Det er ingen bevegelse.

– Vi kan ikke bekjempe dem i alle retninger. Og det kan heller ikke de, sa Budanov.

Patriot-missiler på flyplassen i Rzeszow i Polen i mars 2022. USA har nå lovet å levere slike missiler til Ukraina.

– Vi ser derfor veldig frem til nye våpenleveranser, og at mer avanserte våpen skal komme frem.

Ukrainerne har gjennomført flere angrep mot militære mål langt inn i Russland. Hensikten er å ramme de russiske strategiske bombeflyene mens de står på bakken.

Mandag ble den militære flyplassen i Engels ved elven Volga angrepet av ukrainske missiler. Det gjentok seg torsdag morgen, ifølge russiske kilder.