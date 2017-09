Brende advarte fredsprisvinneren før hun holdt tale: – Dette er Aung San Suu Kyis siste sjanse

– Tilliten er allerede svekket. Talen Aung San Suu Kyi skal holde tirsdag er hennes absolutt siste sjanse. Jeg er enig med generalsekretæren i det, sier utenriksminister Børge Brende til Aftenposten i FNs hovedkvarter mandag kveld.

Aung San Suu Kyi kansellerte reisen til FNs generalforsamling i forrige uke.

Nobelprisvinneren har fått sterk kritikk for at hun ikke har tatt tydeligere avstand fra situasjonen i Rakhine-provinsen, der hundretusener av mennesker fra rohyinga-folket, en muslimsk minoritet, er drevet på flukt.

Utenriksministeren sier situasjonen i Rakhine «begynner å minne om etnisk rensing» og at Suu Kyi har et moralsk ansvar som fredsprisvinner.

Her kan du lese mer om talen Suu Kyi holdt tirsdag morgen: Fordømmer volden i Rakhine, men retter ingen pekefinger mot landets egne soldater

Khalil Senosi / AP / NTB Scanpix

FNs generalsekretær António Guterres sa mandag at han vil følge nøye med på hva Suu Kyi sier i talen, og at det var henne «siste sjanse» til å ta grep om situasjonen i Rakhine.

– Hun må komme ut skarpt og ta avstand fra det som har skjedd, og initiere en opprydding, selv om det vil skape problemer med militæreliten. Hun må også anerkjenne problemet og komme opp med hva hun mener er løsningen, sier Brende.

Les også: Det er ikke Aung San Suu Kyi alene som kan stanse overgrepene mot rohingyaene. Først må hun overtale hærsjefen.

Skarp kritikk

På et sidemøte i FN innkalt av britenes utenriksminister Boris Johnson mandag ble det rettet lignende krav mot fredsprisvinneren fra andre land.

– Burma bør ikke bli overrasket over at de nå er gjenstand for internasjonal granskning og er på sikkerhetsrådets agenda, advarte Johnson på møtet.

Også USAs FN-ambassadør Nikki Haley deltok på møtet om situasjonen i Myanmar.

Dar Yasin / AP / NTB Scanpix

– Jeg snakket med både den britiske utenriksministeren Boris Johnson og andre om situasjonen, og det er nå mye tøffere reaksjoner på det som skjer, sier Brende.

Utenriksministeren sier at tilliten til fredsprisvinneren allerede er svekket, og at hun ikke kan feie problemene under teppet.

Brende møtte også statsministeren i Bangladesh, som har mottatt hundretusener av rohyinga-flyktninger, mandag.

– Hun beskriver enorme utfordringer de står overfor, sier utenriksministeren.

– Det er viktig at FN nå følger dette svært nøye.

Protestene mot rohingya-krisen sprer seg over hele verden. - Rohingyaene er i ferd med å bli de nye palestinerne, sier tidligere utenriksminister Espen Barth Eide.

Solberg: - Vil fortsette å presse

Regjeringen vil fortsette å legge press på Myanmar både under generalforsamlingen her i New York og i tiden fremover, sier statsminister Erna Solberg.

– Dette er militæret i Myanmar som driver en helt forferdelig trakassering mot rohyinganene. Vi har tatt opp disse spørsmålene lenge og har innkalt Myanmars ambassadør til samtale, sier Solberg til Aftenposten.

– Samtidig er det viktig å passe på balansen – utfordringen er at det kan være andre politiske spill som pågår for å stoppe demokratiutviklingen i landet. Derfor må vi holde presset opp både på den politiske valgte ledelsen og på militæret, sier statsministeren.

– Tror du det kan bli aktuelt å gjenopprette sanksjoner på noe tidspunkt?

– Jeg tror det er for tidlig å si. Først må vi høre hva Aung San Suu Kyi har å si. Så er det også sånn at sanksjoner kommer ikke til å hjelpe rohyingaene særlig mye. Det viktigste er å bruke de pressmidlene vi har, sier Solberg.

214 landsbyer brent

Nye satellittbilder viser at 214 landsbyer i Rakhine er ødelagt og brent ned, skrev Human Rights Watch i en pressemelding mandag. Organisasjonen ber generalforsamlingen i FN om å vedta en resolusjon som fordømmer «den burmesiske hærens etniske rensing» og ber sikkerhetsrådet innføre styrte sanksjoner.

Norge suspenderte sanksjonene mot militærregimet i Myanmar i 2012, og slettet landets gjeld til Norge i 2013. Andre land fulgte etter. Brende mener at nye sanksjoner ikke er veien å gå.

– Hvis man slutter å investere i Myanmar nå, et av de fattigste landene i verden, hvem blir taperne da? Det er jo sivilbefolkningen, sier utenriksministeren.