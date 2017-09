Statsministeren måtte reddes ut etter orkanen Marias herjinger på Dominica

– Taket mitt er borte. Jeg lever på orkanens nåde. Huset oversvømmes, skrev statsminister Roosevelt Skerrit på Facebook tirsdag.

Han opplyste kort tid etter at han var blitt reddet ut fra huset, og uttrykte bekymring for skadeomfanget etter orkanens herjinger på øya.

– Min største frykt for morgenen er at vi våkner til nyheter om alvorlige fysiske skader og mulige dødsfall som følge av sannsynlige skred etter vedvarende regn, skrev Skerrit videre.

Det voldsomme uværet traff land kort tid etter at det ble oppgradert til en kategori 5-orkan. Det er den kraftigste orkantypen på skalaen. Orkanen ble en kort periode, etter å ha forlatt Dominica, nedgradert til kategori 4, men tok seg så opp til kategori 5 igjen få timer senere.

Ber om hjelp

– Vinden har blåst vekk taket over nesten hver eneste person jeg har snakket med eller hatt kontakt med på annen måte, skriver statsminister Roosevelt Skerrit på Facebook tirsdag morgen.

Han ber om alle former for hjelp, og understreker at det ikke minst trengs helikoptre for at myndighetene kan få oversikt over skadene.

USAs nasjonale orkansenter (NHC) hadde på forhånd bedt innbyggerne om å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom umiddelbart, og beskriver uværet som «ekstremt farlig».

Det bor 72.000 mennesker på øya.

Frankrike har beordret evakuering fra utsatte områder i øygruppen Guadeloupe, som ligger nord for Dominica.

Oppgradert

På kun få timer har NHC oppgradert orkanen fra kategori 2 til kategori 5. Tirsdag hadde den en vindhastighet på opp mot 72 meter pr. sekund, som tilsvarer 260 kilometer i timen.

Det er utstedt orkanvarsel for Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis, Montserrat, Martinique, De amerikanske Jomfruøyer, De britiske Jomfruøyer og øyene Vieques og Culebra utenfor Puerto Rico.

Orkanen er ventet å være svært farlig når den tirsdag kveld og onsdag nærmer seg Puerto Rico og jomfruøyene.

I tillegg til det som kan være livsfarlige vindkast, vil stormen også kunne forårsake farlige bølger, oversvømmelser og jordskred.

Dominique Chomereau-Lamotte / AP / NTB scanpix

Forberedelser

Storbritannia, Frankrike og Nederland ble sterkt kritisert for ikke å ha hjulpet de karibiske øyene fort nok da orkanen Irma inntraff forrige uke. De tre landene bruker nå store ressurser på sikkerhetstiltak før Maria når land.

– Vi forbereder oss på alt, og forbereder oss på det verste, sier Chris Austin, leder for Storbritannias militære innsatsgruppe som ble satt i gang etter Irma.

Ifølge den franske innenriksministeren Gerard Collombe blir 110 soldater sendt til området for å bistå de rundt 3.000 som allerede jobber i regionen.

Blant de utsatte øyene er St. Martin, der Nederland og Frankrike kontrollerer hvert sitt territorium. Da orkanen Irma traff øya tidligere i september, mistet 15 personer livet.