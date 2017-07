Politimann i avhør etter Minnesota-skytingen: Hørte en høy lyd rett før skuddet

Tragedien som rammet den 40 år gamle meditasjonsinstruktøren og motivatoren lørdag kveld har vakt sterke reaksjoner verden over.

Australske Justine Damond ble skutt av politiet etter å ha meldt fra om et mulig overfall i nærheten av sitt eget hus i Minneapolis i delstaten Minnesota.

Justine skutt i pysjen av politiet i USA. Nå krever rasende australiere svar

Tirsdag ble den ene av politibetjentene avhørt av politiet. I en uttalelse har Minnesota Department of Public Safety Bureau of Criminal Apprehension (BCA) gjengitt deler av hendelsesforløpet slik han beskriver det.

Her heter det at politibilen kjørte med slukkede lys inn i bakgaten hvor de hadde fått melding om et potensielt overfall. Den avhørte politimannen, som satt i førersetet, hørte deretter en høy lyd rett ved siden av politibilen. «Rett etterpå kom Damond opp ved vinduet på førersiden», står det videre.

Det er da den andre politibetjenten skal ha trukket våpen og skutt den ubevæpnede kvinnen fra passasjersetet.

Den offisielle obduksjonsrapporten viser at Damond ble skutt i magen.

Nekter å la seg avhøre

Rett etter at skuddene ble avfyrt skal de to politimennene ha gått ut av bilen og startet hjerte- og lungeredning.

I en lydfil fra hendelsen som ble frigitt av politiet i Minneapolis mandag, hører man en av politimennenes samtale med sentralen. Han ber om bistand fra ambulansepersonell, mens de forsøker på gjenoppliving. Man også høre en av mennene si:

– Skudd avfyrt. En person truffet.

Videokamera kan bli en del av fremtidens norske politiuniform

Foreløpig har politimannen som avfyrte skuddene nektet å bli avhørt. Det er det femte grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven som gir ham all rett til å ikke prate med politiet. Dette er ment som et vern mot selvinkriminering, altså å bidra til egen domfellelse ved å for eksempel avgi forklaring. Norge har også en lignende lov.

Flere ber likevel mannen innstendig om å gi sin versjon av tragedien. En av dem er ordfører i Minneapolis, Betsy Hodges.

– Det er frustrerende å ha deler av, men ikke hele bildet. Vi kan ikke tvinge (politibetjenten red.anm.) til og avhøres. Jeg skulle ønske vi kunne det. Jeg håper han vil snakke, sa Hodges på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Skal ha blitt klaget inn tre ganger

Tirsdag kom en uttalelse fra politimannens advokat, Tom Plunkett. Her står det at politimannen sender sine kondolanser til Damonds familie. «Det nåværende klimaet for politiet er vanskelig, men han aksepterer dette som en del av jobben hans. Vi vil si mer og vil gjøre det i fremtiden» het det videre.

Det ble imidlertid ikke nevnt noe om når og hvis politibetjenten vil bli avhørt. Han har vært i politistyrken i Minneapolis i to år, mens den avhørte partneren hans kun har hatt jobben i ett. Begge tjenestemennene ble permittert etter hendelsen.

Så store er forskjellene i USAs våpenlover

Mannen som løsnet skuddene skal ifølge nyhetsbyrået AP ha blitt klaget inn til disiplinærkomiteen i politistyrken tre ganger. To av sakene er fortsatt under behandling, mens den ene er avsluttet og resulterte i ingen disiplinær straff. Det statlige lovverket gjør at innholdet i de to andre ikke er åpent for offentligheten mens de etterforskes.

Politimannen ble også saksøkt tidligere i år for en episode hvor han og en annen politibetjent tok en kvinne til sykehus som skal ha hatt psykiske problemer. Det ble hevdet at politimennene brøt kvinnens rettigheter da de entret eiendommen uten hennes tillatelse og tok tak i kvinnens håndledd og overarm.

Politimannen skal ha løsnet grepet da kvinnen sa hun hadde en tidligere skulderskade. Søksmålet er fortsatt under behandling.

Australias statsminister krever svar

Familiens krav til politiet om å få svar på hva som egentlig skjedde den tragiske lørdagsnatten, har fått stor støtte både av offentlige og privatpersoner i USA og i kvinnens hjemland, Australia. Nå engasjerer Australais statsminister, Malcolm Turnbull, seg.

– Hvordan kan en pysjamaskledd kvinne ute på gaten som spør om hjelp fra politiet, bli skutt som det der? Det er et sjokkerende drap, og ja, vi krever svar på vegne av familien, sa Turnbull i et intervju onsdag til Australias «Today» show.

I Damonds hjemby Sydney, samlet 300 mennesker seg onsdag morgen ved Freshwater Beach, for å hedre kvinnen som skulle gifte seg i august. Rosa blomster ble kastet i Stillehavet i hennes minne.