EU-toppen måtte hjem til Polen for å vitne om flystyrten som har splittet landet siden 2010

Omringet av presse og sikkerhetsvakter møtte Donald Tusk, en av EUs mektigste menn, torsdag opp på riksadvokatens kontor i Warszawa i Polen. Støttespillere veivet EU-flagg, mens en liten gruppe motstandere bar plakater med påskriften «Smolensk mord», melder Sky News.

EU-presidenten var kalt inn for gjøre rede for hva han visste om flystyrten ved Smolensk i Russland, som skjedde mens han var Polens statsminister i 2010. Daværende president Lech Kaczynski og flere andre fra landets politiske, militære og religiøse maktelite var blant de 96 som døde.

Etterforskere har tidligere sagt at de vil vite hvorfor polske myndigheter ikke klarte å identifisere alle omkomne. Dette førte at noen levninger ble gravlagt under feil navn, skriver NTB.

Selv om tidligere offisielle granskninger har konkludert med at det var en ulykke, verserer det fortsatt konspirasjonsteorier om politisk attentat, russisk innblanding og Tusks rolle i det hele. Blant pådriverne for det er Jaroslaw Kaczynski, den avdøde presidentens tvillingbror og en av de mest innflytelsesrike politikerne i Polen i dag

Sergey Ponomarev / AP / NTB scanpix

Uenighet mellom president og statsminister

Som president og statsminister var Kaczynski og Tusk, henholdsvis fra Fred- og rettferdighetspartiet (PiS) og Borgerplattformen (PO), ofte uenige. Blant annet fokuserte Kaczynskis på forbrødring med Polens østeuropeiske og baltiske naboer, mens Tusk ville ha større politisk og økonomisk samarbeid med vesten, skriver Foreign Policy.

Tusk var også mer åpen for å forbedre forholdet til Russland, mens Kaczynski var kritisk til Russland og Vladimir Putin, som den gang var statsminister. Dette dannet bakteppe for kontroversen rundt flystyrten.

Kaczynski var på vei til Katyn for å markere massakren av 22.000 polske offiserer av sovjetiske sikkerhetsstyrker i 1940, da flyet gikk ned. Tusk og Putin hadde deltatt i en annen minnemarkering sammen tre dager tidligere.

Både den russiske og den polske granskingen konkluderte med at styrten var en ulykke, forårsaket av forsøket på å lande i tykk tåke. Siden har konspirasjonsteoriene blomstret opp. Den sentrale delen er at Tusk og Russland samarbeidet for å bli kvitt en vanskelig politisk motstander.

Czarek Sokolowski / AP / NTB scanpix

Holder Tusk ansvarlig

Jaroslaw Kaczynski, lederen av PiS, er blant dem som har nektet å tro på den offisielle versjonen. Han holder Tusk politisk ansvarlig for tvillingbrorens død. Under en debatt i parlamentet tidligere denne måneden anklaget han også andre opposisjonspolitikere for å ha drept broren.

Granskingen som Tusk torsdag vitnet i, ble startet i fjor av forsvarsminister Antoni Macierewicz, en støttespiller av Kaczynski. Han anklager EU-presidenten for «diplomatisk forræderi».

Tidligere har flere av de omkomne, blant annet presidenten og presidentfruen, blitt gravd opp og obdusert på nytt. Etterforskere ville lete etter spor av sprengstoff. Noen etterlatte var svært kritiske og mente det ble gjort mot deres ønsker. Det er også laget en spillefilm om flystyrten, basert på teorien om at Russland sto bak.

Blant folk flest er det delte meninger. Ifølge en meningsmåling fra 2015, svarte 20 prosent av polakker at de mener saken er oppklart. 31 prosent svarte at de trodde det var et attentat.

Alik Keplicz / AP / NTB scanpix

Politisk spill?

Det er de som mener PiS bruker tragedien til egen vinning. Ved å tilskrive flystyrten et politisk motiv, prøver de å sette den i samme kategori som nasjonale tragedier som Katyn, skriver Deutsche Welle. Ved å hardnakket hevde at han ble myrdet, prøver partiet å blåse opp Lech Kaczynski ettermæle som en nasjonal helt, skriver Foreign Policy.

Etter at PiS kom til makten igjen i 2015, har de fått kraftig kritikk for å bevege Polen i en mer autoritær retning. Blant kritikerne er Donald Tusk. Han advarte blant annet mot at regjerings kontroversielle forsøk på rettsreform kunne få alvorlige konsekvenser for Polens internasjonale rykte. Regjeringen på sin side prøvde åpent å hindre at Tusk ble gjenvalg til president for EU-rådet tidligere i år.