Lederen for USAs største stat: – Vi er i større fare enn før andre verdenskrig.

– Den faren verden står overfor er like stor som før annen verdenskrig, eller sannsynligvis større, fordi klimaendringer er irreversible. Vi gjør alt vi kan men vi må gjøre enda mer, sier Californias guvernør Jerry Brown.

Brown styrer USAs største stat, og en økonomi som hadde vært verdens sjette største om det hadde vært et uavhengig land. Og med Brown ved roret oppfører California seg mer som et uavhengig land enn på svært lenge i disse dager. California-guvernøren leder motstanden mot Donald Trump fra sitt hovedkvarter i Sacramento.

Natt til torsdag tok han imot en norsk delegasjon ledet av miljøminister Vidar Helgesen i den storslåtte kongressbygningen. Helgesen meldte Norge offisielt inn i Under 2-alliansen, som omfatter flere amerikanske delstater og byer, i tillegg til internasjonale samarbeidspartnere som Mexico, Canada og Tyskland.

– Alliansen representerer nå over en milliard mennesker, sier Brown.

– Trump har stålsatt opposisjonen og motivert oss til å gjøre en enda sterkere innsats.

California får moralsk støtte i kampen mot Trumps politikk. Denne uken signerte Norge klimaavtale med presidentens argeste motstander.

Christina Pletten

Vekker amerikanerne med absurde påstander

Trump må endre seg, eller bli en fiasko, mener guvernøren.

– Det som skjer i Washington er viktig for verden. Derfor kan man ikke ta lett på Donald Trumps påstander om at klimaendringer er en bløff, og endatil en bløff som stammer fra Kina, sier Brown.

Han mener stadig flere amerikanerne blir bevisst på faren klimaendringer representerer på grunn av presidentens holdninger.

– Trump stimulerer til storstilt bevissthet på grunn av sine absurde benektelser. Han vekker en større prosentandel av amerikanerne til farene ved klimaendringer, sier Brown.

Delstatene og resten av verdenssamfunnet må nå finne veier å jobbe rundt Washington og Trump, så lenge han ikke lar seg rokke, sier guvernøren.

– Den største faren er ikke å gjøre noe i det hele tatt. I tillegg til klimatrusselen driver store atommakter og rasler med sablene, og gir seg inn på en dialog preget av stadig mer bitterhet. Det lover ikke bra, sier Brown.

Samtidig tror han amerikansk næringsliv er i ferd med å endre kurs.

– Kina har inntatt en svært aggressiv holdning til elektriske biler. Hvis Ford eller General Motors vil inn på det store kinesiske markedet, er de nødt å produsere flere utslippsfrie biler. Det er en uimotståelig faktor, sier Brown.

Christina Pletten

Fakta: Guvernør Jerry Brown Jerry Brown (79) ble valgt til guvernør i California i 2011. Han har tidligere vært guvernør fra 1975 til 1983. Brown har sittet lengst som guvernør i California. Under guvernør Brown har California underskrevet samarbeidserklæringer og avtaler med Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland, Sør-Korea, Peru, Japan, Israel, samt provinser og delstater i Kina, Mexico, Brasil og Canada.

Viktig budskap

Etter at Donald Trump i mai kunngjorde at han vil trekke USA ut av Paris-avtalen, fryktet mange at andre land ville følge etter. Jerry Brown har jobbet både i inn- og utland for å spre sitt budskap om motstand mot Trump-politikken.

Hans ledelse på dette feltet har vært viktig i kjølvannet av Trumps tilbaketrekning fra Paris-avtalen, sier miljøminister Helgesen.

– Browns budskap og lederskap er svært viktig for å forsikre det globale samfunnet om at amerikanske aktører vil fortsette å jobbe mot målene i Paris-avtalen, sier Helgesen.

Brown har invitert toppledere fra hele verden til å delta på et klimatoppmøte i California neste år. Både statsledere, regionsledere, ordførere og næringslivstopper er invitert til å delta på møtet. Dette ønsker Norge også å støtte, sier Helgesen.

– Vi vil tilby støtte både når det gjelder finansiering og innhold, sier statsråden.

I samtalene med Brown onsdag ble de to enige om at bevaring av tropisk skog skal være en del av klimatoppmøtet. Guvernøren signaliserte også at California ønsker å lære fra Norges og Europas erfaringer med klimakvotesystemer.

Fakta: Dette er Under 2-alliansen Medlemmene i alliansen slutter seg til et mål om å redusere klimagassutslippene med 80–95 prosent innen 2050, under 1990-nivået. I alt har 175 myndigheter på nasjonalt og lokalt nivå fra tilsammen 35 land signert eller sluttet seg til alliansen. Tilsammen representerer disse en befolkning på 1,2 milliarder mennesker – 16 prosent av jordens befolkning og 39 prosent av den globale økonomien. I dag sluttet altså Norge seg til denne koalisjonen. KILDE: Miljødepartementet

Delstatene står friere

Kate Larsen jobbet med klimapolitikk i Det hvite hus under Barack Obamas presidentskap. Hun var også en av USAs hovedforhandlere i arbeidet med Parisavtalen. Men til tross for at Trump nå forsøker å reversere mye av det Obama oppnådde på klimafronten, er Larsen optimist på grunn av delstatenes initiativ.

– Delstatene er ikke bundet av de samme restriksjonene som Obama-administrasjonen var. Presidenten møtte stor motstand i Kongressen og det meste han fikk til var i form av presidentordre. California og de andre delstatene står mye friere, sier Larsen, som nå er tilknyttet Climate Impact Lab ved Berkeley-universitetet, til Aftenposten.

Norges klimaavtale med California onsdag er et eksempel på at lokale og regionale aktører knytter direkte bånd og dermed kan omgå mye av det Trump prøver å gjøre. Larsen tror flere delstater vil melde seg på samarbeidet med Under 2-alliansen.

– Texas er et eksempel på en stat der det er sterke krefter nå driver dem i en mer klimavennlig retning. De er store på olje og gass, men de er også størst på vindkraft, sier Larsen.