På vei til denne ukens G20 møte i Hamburg stoppet Canadas statsminister Justin Trudeau i Skottland i går. Der mottok han en æresgrad fra universitetet i Edinburgh for sitt arbeid for å fremme likestilling og mangfold.

Ryan Remiorz / TT / NTB Scanpix

I sin takketale til universitetet sjarmerte Trudeau forsamlingen med historier om sin skotske slekt, og demonstrerte at han selv mestrer en solid skotsk aksent. Trudeaus bestefar, James Sinclair, utvandret fra Aberdeenshire og ble senere canadisk statsminister i 1940.

Etter å ha mottat utmerkelsen tok Trudeau seg en spasertur i Edinburgh sentrum i sedvanlig avslappet stil, før han hadde privat audiens med dronning Elizabeth i Holyrood-palasset.

Andrew Milligan / TT / NTB Scanpix

Trump kommer ikke

Skottene kan imidlertid ikke forvente noe besøk fra den amerikanske presidenten med det første. Tidligere denne uken avkreftet Trumps pressetalsmann Sean Spicer rykter om at Trump har planlagt en uoffisielt visitt innom sine golfbaner i Aberdeenshire og Ayrshire, under sitt offisielle besøk til Europa.

Avisen The Sunday Times skrev søndag at den britiske regjeringen sto parat til å ta imot Trump på så lite som 24 timers forvarsel, for å unngå at anti-Trump demonstranter skulle få muligheten til å organisere seg i tide til å forstyrre besøket.

Utsatt på ubestemt tid

Tidligere i år ble det klart at president Trump ikke vil komme på offisielt besøk til Storbritannia inntil han føler seg velkommen av det britiske folk. Beskjeden til statsminister Theresa May kom etter enorme protester fra folket mot at den amerikanske presidenten skulle besøke landet.

Czarek Sokolowski / TT / NTB Scanpix

May inviterte Trump til Storbritannia syv dager etter hans innsettelse i januar, da hun som første statsoverhode besøkte den nye presidenten i det hvite hus.

Da dronning Elizabeth holdt sin trontale under åpningen av det britiske parlamentet etter nyvalget i juni, nevnte hun ingenting om et besøk fra den amerikanske presidenten. Vanligvis annonserer dronningen i denne talen de offisielle besøkene som er planlagt til Storbritannia for to år fremover. Nå kan det altså late til at Trumps invitasjon er utsatt på ubestemt tid.