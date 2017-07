Strandet på flyplassen på Kos: – Det ristet i hotellet

– Vi våknet av kraftige jordskjelv i natt, men alt er ok med oss. Det ristet i hotellet, sier Bjarne Nærum til Aftenposten.

Han og familien befinner seg utenfor flyplassen på Kos, som ble stengt etter jordskjelvet som rammet Kos og Tyrkia. En svenske og en tyrker er omkommet og rundt 200 skadet. Flere nordmenn er blant de skadede, og en av dem er hardt skadet.

Nærum sier at flere nordmenn han har snakket med forteller om ødelagte hoteller, og at de har kjent flere etterskjelv.

Norwegian-flyet de skulle ha vært på ble omdirigert til Heraklion flyplass på Kreta etter stengningen.

Flyplassen på Kos skal nå være åpnet igjen, opplyser både Norwegian og Apollo.

– Det virker som de har åpnet flyplassen delvis. De henter inn folk til enkelte fly, sier Nærum.

Nærum har fått en beklagelse fra Norwegian, som bekrefter at jordskjelvet er årsaken til omdirigeringen. Flyselskapet opplyser samtidig at de grunnet den «ekstraordinære situasjonen» ikke har mulighet til å hjelpe sine passasjerer med et sted å være mens de venter på ny flyvning, men at de vil betale for det passasjerene selv ordner.

– Vi har begynt å vurdere andre måter å komme hjem på, sier Nærum.

Bjarne Nærum

181 strandet

Nå er 181 passasjerer strandet på Kreta. Flere forteller at de har fått lite informasjon fra Norwegian etter at flyet ble omdirigert.

– Vi har fått bekreftet at flyplassen på Kos er åpnet igjen, men det er for tidlig å si noe om når dette flyet kan gå fra Kreta til Kos. Det ble en lang natt og mannskapet må ha den lovpålagte hviletiden. Vi vil informere passasjerer om ny avgangstid når det er klart, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef i Norwegian.

– Det er nå ordnet med buss fra flyplassen på Kreta til et hotell med svømmebasseng, der blir passasjerene til vi har fått dette avklart.

Flere av passasjerene som nå er strandet har uttrykt at de ikke lenger ønsker å reise til Kos.

– Vi forstår at det er en del som ikke ønsker å reise til Kos, men vi får se hvordan vi løser dette.

Norwegian har ingen andre fly til eller fra Kos fredag. Sandaker-Nielsen sier til NTB at selskapet nå ordner frokost til passasjerene på Kreta. Selskapet ber passasjerene som skal hjem til Oslo om å forsøke å skaffe hotellrom og spare kvitteringene.

Det er ennå ikke klart når Norwegian-passasjerene vil bli fraktet til Kos internasjonal flyplass.

Fredag er det satt opp to SAS-flyginger til Kos, som skal gå fra Oslo og Bergen med charterselskapene Thomas Cook/Ving og Apollo. Begge avgangene er forsinket. SAS-flyvningen som skulle ha avgang fra Bergen Lufthavn Flesland 06:10 fikk ny avgangstid 10:00, men har ved 10:20-tiden fortsatt ikke tatt av.

– Avgangen fra Oslo er foreløpig forsinket med to timer og 45 minutter, sier Tonje Løkaas Fossum, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving til NTB.

Hun legger til at passasjerene som skal hjem fra Kos fredag også må regne med forsinkelser.