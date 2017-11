FN krever blokade opphevet – millioner vil dø av sult

– Det kommer ikke til å bli som sultkrisen i Sør-Sudan tidligere i år, der titusener ble berørt. Det kommer ikke til å bli som sultkatastrofen som kostet 250.000 livet i Somalia i 2011, sier Mark Lowcock. Briten har ansvar for FNs humanitære innsats og for å koordinere nødhjelpsarbeidet i verdensorganisasjonen.

– Det kommer til å bli den verste sultkatastrofen verden har sett på mange tiår, med flere millioner ofre, advarer Lowcock. Han sier det er umulig å si hvor lang tid det vil ta før hungersnøden slår inn dersom hjelpesendinger ikke slipper inn i landet og når folket.

Forsyninger

FN har for tiden 91.000 tonn med forsyninger i Jemen. Disse ressursene brukes på den som er i mest prekær nød, men det er begrenset hvor lenge forsyningene vil vare, sier talsmannen til generalsekretær António Guterres.

17 millioner mennesker er uten sikker matforsyning i landet, som ble rammet av verdens raskest voksende koleraepidemi tidigere i år.

Stengte havner

I et lukket møte onsdag uttrykte medlemmer av FNs sikkerhetsråd bekymring for «den alvorlige humanitære situasjonen» i Jemen og understreket at «det er viktig å holde alle landets havner og flyplasser i drift», opplyser rådets leder, Sebastiano Cardi.

Blokaden av Jemen har ført til at det nasjonale flyselskapet har innstilt alle flyvninger til Aden og Seiyun, de to havnene som fortsatt er i drift. Stengingen av landets øvrige havner har ført til at Jemen er ytterligere isolert. Den væpnede konflikten gjør at flyplassen i Sana'a har vært stengt for kommersiell trafikk siden august i fjor.

Rakettangrep utløste Saudi-Arabias blokade

Det var et rakettangrep fra Jemen mot en sivil flyplass i hovedstaden Riyadh som fikk Saudi-Arabia til å erklære full blokade av Jemen. Raketten ble skutt ned av saudienes luftforsvar før den traff bakken.

Den jemenittiske opprørsgruppen Houtiene har sagt at det var de som sendte opp raketten.

Saudi-Arabia har anklaget Iran for å ha forsynt Houtiene med raketten.