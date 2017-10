Trumps tidligere valgkampsjef tiltalt for hvitvasking av over 140 millioner kroner og «konspirasjon mot USA»

Donald Trumps tidligere valgkampformann Paul Manafort er tiltalt på tolv punkter:

«Konspirasjon mot USA, konspirasjon for hvitvasking av penger, arbeid på vegne av en fremmed makt som ikke er registrert, falske eller villedende FARA-uttalelser, falskt vitnesbyrd, og syv punkter for manglende rapportering om fremmede bankkonti og finansielle redskaper», heter det i tiltalen.

Den ble offentliggjort mandag morgen amerikansk tid. Manafort og hans advokat meldte seg til FBIs kontor i Washington klokken kvart over åtte amerikansk tid. Det er de første pågripelsene som er gjort siden Robert Muller ble oppnevnt som spesialetterforsker i mai.

Tiltalen er mer omfattende og alvorlig enn det mange hadde antatt. Den beskriver en stor svindeloperasjon som Manafort vært drevet i minst ti år. Manaforts medarbeider Rick Gates er også tiltalt. Også han har meldt seg for FBI.

Det er ventet at de to vil møte for en føderal domstol i løpet av dagen.

Myndighetene skriver at Manafort og hans medarbeider har sluset minst 75 millioner dollar gjennom skallselskaper i skatteparadiser, og har hvitvasket mer enn 18 millioner dollar i USA.

Kriminell virksomhet mens han jobbet for Trump

I tiltalen skriver spesialetterforskeren at Manafort og hans medarbeider hvitvasket penger for å skjule sine inntekter fra amerikanske skattemyndigheter. De tidfester denne virksomheten til «fra 2006 og minst ut 2016».

Det betyr at denne påståtte kriminelle virksomheten pågikk mens Manafort var ansatt hos Trump som kampanjesjef.

I siktelsen anklages Manafort og Gates for å ha sluset millioner av dollar gjennom skallselskaper i skatteparadiser. «Manafort og Gates skjulte overfor USA sin rolle som agenter for, og sine inntekter på flere millioner dollar fra, Ukraina og landets politiske partier og ledere,» står det i siktelsen.

Det står også at Manafort og Gates har gitt feilaktige og villedende svar på spørsmål fra det amerikanske justisdepartementet om disse aktivitetene i 2016.

Manafort kan styrke Mullers sak

Det er overraskende at Muller har klart å ta ut en så omfattende tiltale så raskt, sier jusprofessor Charles Tiefer, som er ekspert på det amerikanske politiske systemet, har vært rådgiver for representantenes hus og har ledet høringer i kongressen.

– Det ble på forhånd spekulert i om han ville ta ut tiltale mot mindre viktigere personer. Det at han fokuserer på en av de mest sentrale, tyder på at han har jobbet svært raskt og effektivt, og at han har solide bevis som underbygger saken, sier Tiefer, som er tilknyttet University of Baltimore.

Manafort og Gates vil bli fremstilt for retten og sannsynligvis bli løslatt mot kusjon. Det at tiltalen omfatter brudd på den såkalte FARA-loven (Foreign Agents Registration Act) er et svært viktig punkt, sier Tiefer.

– Man skal ikke undervurdere dette punktet, selv om de økonomiske anklagene er omfattende. Det kan indikere at Muller mener Manafort har samarbeidet med en fremmed makt, og kanskje en fiendtlig fremmed makt, sier Tiefer.

Han tror ikke nødvendigvis at Manafort er målet for etterforskningen, men at han kan komme til å inngå en avtale med Muller som innbærer redusert straff i bytte mot informasjon.

Trump svarer på Twitter

På Twitter reagerer Trump selv med å peke på at «dette er flere år siden, før Manafort var en del av Trump-kampanjen». Hvorfor er ikke «kjeltringen Hillary» og demokratene i fokus, skriver han. «Også, det er INGEN SAMMENSVERGELSE!» med russerne, fortsetter presidenten.

Mange bånd til Russland

Paul Manafort er den av Donald Trumps medarbeidere som har den mest åpenbare forbindelsen til Russland. Har har jobbet for en av Russlands rikeste menn, Oleg Deripaska. Han har også jobbet for en tidligere president i Ukraina, Viktor Janukovitsj, som har tette bånd til Russlands president Vladimir Putin.

Manafort har tjent millioner av dollar på sitt arbeid for de østeuropeiske interessene, og han har brukt selskaper på skatteparadiset Kypros og andre steder til sine finansielle transaksjoner.

Det har lenge vært spekulert i om Manafort ville bli tiltalt for hvitvasking av penger. Manafort har blant annet kjøpt opp eiendommer i New York gjennom sine skallselskaper og deretter brukt dem som sikkerhet til å ta opp lån. Dette blir beskrevet i siktelsen. «Slik skaffet (Manafort) seg kontanter uten å rapportere inntektene til skattemyndighetene og betale skatt av dem,» står det i tiltalen, som også beskriver hvordan Manafort har «levd et liv i luksus».

I sommer raidet FBI Manaforts hjem i Virginia. FBI-agentene dirket opp låsen til hjemmet hans og tok seg inn, noe som betyr at de hadde tillatelse fra en dommer. Dette får de bare dersom de har fremlagt bevis for at de har en god sak.

Avsløringer om store utbetalinger

Dette er noen av Paul Manaforts viktigste bånd til Russland, ifølge avsløringer i amerikansk medier:

Manafort ble hyret av den russiske oligarken Oleg Deripaska allerede i 2006 for å drive lobbyvirksomhet på «de høyeste nivåene i den amerikanske staten», ifølge Associated Press.

Han var i flere år rådgiver den ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, som er en alliert av Russlands president Vladimir Putin. Da Janukovitsj flyktet til Russland etter opprøret i Ukraina, rådga Manafort partiet hans. Amerikanske medier har dokumentert at Manafort fikk store pengesummer for dette arbeidet. Det var denne saken som til slutt felte ham som kampanjesjef for Trump like etter det republikanske landsmøtet sommeren 2016.

Manafort sto i milliongjeld til russiske interesser, ifølge The New York Times, inkludert hans tidligere klient Oleg Deripaska. Avisen fant bevis for dette på Kypros, der Manafort har hatt skallselskaper som han har brukt til å sluse sine pengeinteresser i Øst-Europa. Deripaska saksøker senere Manafort.

Trump-medarbeider innrømmer å ha løyet for FBI

En annen tidligere medarbeider i Donald Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmer å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen, skriver NTB.

Det går fram av rettsdokumenter som er offentliggjort mandag.

Papadopolous var utenrikspolitisk rådgiver, og ifølge Washington Post forsøkte han å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.

Tidligere i måneden erkjente han seg skyldig i å ha løyet for FBIs etterforskere om sin kontakt med en russisk professor med bånd til Kreml, ifølge rettsdokumentene.