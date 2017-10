Trumps tidligere valgkampsjef tiltalt for konspirasjon mot USA

Donald Trumps tidligere valgkampformann Paul Manafort er tiltalt på tolv punkter: «Konspirasjon mot USA, konspirasjon for hvitvasking av penger, arbeid på vegne av en fremmed makt som ikke er registrert, falske eller villedende FARA uttalelser, falskt vitnesbyrd, og syv punkter for manglende rapportering om fremmede bankkonti og finansielle redskaper.

Tiltalen ble offentliggjort mandag morgen amerikansk tid. Manafort og hans advokat meldte seg til FBIs kontor i Washington klokken kvart over åtte amerikansk tid. Det er de første arrestene som er gjort siden Robert Muller ble oppnevnt som spesialetterforsker i mai.

Tiltalen er mer omfattende og alvorlig enn det mange hadde spekulert i på forhånd.

Matt Rourke / AP / NTB scanpix

Mange bånd til Russland

Paul Manafort er den av Donald Trumps medarbeidere som har den mest åpenbare forbindelsen til Russland. Har har jobbet for en av Russlands rikeste menn, Oleg Deripaska, og for den tidligere presidenten i Ukraina Viktor Janukovitsj, som har tette bånd til Russlands president Vladimir Putin.

Manafort har tjent millioner av dollar på sitt arbeid for de østeuropeiske interessene, og har brukt selskaper på skatteparadiset Kypros til sine finansielle transaksjoner.

Det har lenge vært spekulert i om Manafort ville bli tiltalt for hvitvasking av penger. Manafort har blant annet kjøpt opp eiendommer i New York. I sommer raidet FBI Manforts hjem i Virginia. FBI-agentene dirket opp låsen til hjemmet hans i Virginia og tok seg inn, noe som indikerer at de har hatt tillatelse fra en dommer. Dette får de bare dersom de har fremlagt bevis for at de har en god sak.

Sterke bånd til Ukraina og Russland

Dette er noen av Paul Manaforts viktigste bånd til Russland, ifølge avsløringer i amerikansk media:

Manafort ble hyret av den russiske oligarken Oleg Deripaska allerede i 2006 for å drive lobbyvirksomhet på «de høyeste nivåene i den amerikanske staten», ifølge Associated Press.

Han var i flere år rådgiver den ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, som er en alliert av Russlands president Vladimir Putin. Da Janukovitsj flyktet til Russland etter opprøret i Ukraina, rådga Manafort partiet hans. Amerikanske medier har dokumentert at Manafort fikk store pengesummer for dette arbeidet. Det var denne saken som til slutt felte ham som kampanjesjef for Trump like etter det republikanske landsmøtet sommeren 2016.

Manafort sto i milliongjeld til russiske interesser, ifølge The New York Times, inkludert hans tidligere klient Oleg Deripaska. Avisen fant bevis for dette på Kypros, der Manafort har hatt skallselskaper som han har brukt til å sluse sine pengeinteresser i Øst-Europa. Deripaska saksøker senere Manafort.

Saken oppdateres.