Washington ble rystet torsdag av påstander om at en republikansk kandidat for senatet har begått en seksuell handling med en fjortenåring. Det var The Washington Post som i en grundig artikkel fremsatte påstander fra flere kvinner mot politikeren Roy Moore. Moore er kandidat fra Alabama for et ledig sete i Senatet.

Avisen har jobbet i lengre tid med saken, og har snakket med et tyvetalls kilder. Det er fire kvinner som hevder at Moore har oppført seg upassende mens de var mellom fjorten og atten år gamle. Dette skjedde for mer enn tre tiår siden, da Moore var i trettiårene.

Politikeren selv sier anklagene er usanne, og han kaller dem «ondskapens verk».

The Obama-Clinton Machine’s liberal media lapdogs just launched the most vicious and nasty round of attacks against me I’ve EVER faced!



We are are in the midst of a spiritual battle with those who want to silence our message. (1/4) #ALSen — Judge Roy Moore (@MooreSenate) November 9, 2017

Hårfin balanse

Det er et svært viktig ekstravalg som står på spill med Roy Moores kandidatur. Da Jeff Sessions gikk inn i regjeringen som justisminister, måtte han si fra seg plassen i Senatet. Det er dette setet velgerne i Alabama nå skal fylle med en ny person. Hver delstat har to senatorer. Valget er 12. desember.

Balansen i Senatet er nå 48 demokrater (inkludert to uavhengige som er på venstresiden) og 52 republikanere. Dersom demokratene vinner Sessions’ plass, vil det bli 49–51. Da har republikanerne i praksis bare én stemme å miste når de skal stemme gjennom viktige saker. Ved 50–50 avgjør visepresidenten. Trumps forsøk på å endre Obamas helsereform gikk i vasken da et par senatorer stemte mot. Dersom flertallet blir enda tynnere, står Trumps agenda i fare for å kollapse. Det kan også føre til at demokratene overtar flertallet ved mellomvalget til neste høst.

På grunn av dette har hele partiledelsen i Washington engasjert seg i senatsvalget i Alabama. Moore var en outsider som utfordret partiledelsenes favoritt i primærvalget, Luther Strange. Både senatsleder Mitch McConnell og president Donald Trump støttet Strange.

Mange er allerede rammet av #metoo-bevegelsen. Er det et endelig farvel til Hollywoods mannsgriser?

MARVIN GENTRY / REUTERS

For sent å skifte kandidat

Torsdag sa McConnell at Moore burde trekke seg dersom anklagene var sanne. Flere andre ledende republikanere kom med lignende uttalelser.

Partiet undersøker nå hva som er tillat ifølge lovene i Alabama, dersom Moore må erstattes. Det er for sent å sette inn en ny kandidat, men det er mulig han kan erstattes ved kumulering. Moore viser imidlertid ingen tegn til å trekke seg. Han kalte anklagene «fake news» og en heksejakt fra Clinton, Obama og «liberale medier».

Alabama er en konservativ stat og har ikke valgt en demokrat til senatet på flere tiår. Meningsmålingene så langt har vist en klar ledelse til Moore. Han vant en bitter nominasjonskamp tidligere i år mot Luther Strange. Strange hadde bred støtte fra president Trump og resten av ledelsen i Det republikanske partiet.

Fakta: Seksuell trakassering i USA, og #metoo-bevegelsen De første anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein slo ned som en bombe i USA. Mange titalls kvinner har stått frem med sine historier, og politier etterforsker nå potensielle lovbrudd. Weinstein har mistet jobben. Før Weinstein-avsløringene hadde TV-kanalen Fox News blitt rammet av to store skandaler: Toppsjef Roger Ailes og talkshowstjerne Bill O’Reilly ble begge tvunget til å gå etter anklager om trakassering. Skuespiller Kevin Spacey har fått sparken fra TV-serien House of Cards på Netflix etter beskyldninger om overgrep mot unge gutter og menn. Den profilerte politiske journalisten Mark Halperin mistet jobben i NBC News etter trakasseringsanklager mot ham. Roy Price, sjefen for Amazon Studios, må gå av. Det må også en av toppsjefene for NPR News, Michael Oreskes. Begge skal ha hatt dårlig rykte i årevis uten at det ble tatt affære. Regissør James Toback er anklaget for trakassering av en rekke kvinner, og flere hundre har kontaktet The Los Angeles Times for å bekrefte historiene. Komiker Louis CK får alvorlige anklager rettet mot seg i The New York Times denne uken. Premièren på hans nye film blir kansellert kort tid før den skal lanseres.

Bill Haber / AP / NTB scanpix

Kranglet om de ti bud

Roy Moore har vært i hardt vært før. Som dommer har han ved flere anledninger fått installert de ti bud i rettssalene sine. Det har utløst protester og søksmål fra grupper som er opptatt av skillet mellom kirke og stat.

Moore ble rikskjendis og en helt for konservative kristne da han satte opp et steinmonument med de ti bud i høyesterett i Alabama. Kolossen ble satt opp midt på natten og veide over to tonn. Moore var på den tiden høyesterettsjustituarius i delstaten.

Han nektet å fjerne monumentet til tross for pålegg fra en føderal domstol, og ble i praksis suspendert som høyesterettsjustituarius etter det den føderale domstolen mente var forakt for retten. Moore har også kommet med en rekke kontroversielle uttalelser, blant annet at angrepene 11. september er Guds straff, at en muslimsk kongressmann ikke skulle fått lov å bruke koranen til å avlegge sin ed, og at homofili bør være forbudt.