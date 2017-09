– Jeg klør meg i hodet over denne avgjørelsen, sier Richard Downie, visedirektør for Afrika-programmet ved Center for Strategic International Studies.

President Donald Trump kunngjorde søndag nok en presidentordre om innreiseforbud til USA for innbyggere fra enkelte land. De åtte landene det nå gjelder, er Tsjad, Iran, Libya, Nord- Korea, Somalia, Syria, Venezuela og Jemen.

Ifølge Det hvite hus dreier det seg om et svært viktig skritt for å etablere et immigrasjonssystem som beskytter amerikaneres sikkerhet i en tid preget av terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Viktig partner

At USA-fiendtlige Venezuela og Nord-Korea er kommet inn på Trumps forbudsliste, er ikke så ubegripelig. Men at det fattige, sentralafrikanske landet Tsjads innbyggere nå ikke lenger skal få reise til USA, er uforståelig for ekspertene, skriver magasinet Foreign Policy (FP).

Tsjad er en av USAs viktigste partnere i kampen mot terrorisme i Afrika. Med grense til flere urolige og konfliktfylte land spiller det en vesentlig rolle regionalt i kampen mot terrorisme.

Fakta: Tsjad Stat i Sentral-Afrika med grenser mot Libya i nord, Sudan i øst, Den sentralafrikanske republikk i sør, Kamerun og Nigeria i sørvest og Niger i vest. Ca. 12 millioner innbyggere Areal: 1,3 millioner kvadratkilometer Religion: 52,1 prosent muslimer, 23,9 prosent protestanter og 20 prosent katolikker. Kilde: Wikipedia/CIA The world factbook

Både den multinasjonale styrken som kjemper mot de nigerianske islamistene i terroristgruppen Boko Haram og Frankrikes antiterrorstyrke i regionen, har hovedkvarter i landet.

Tsjad har også stilt med egne soldater i kampen mot Boko Haram og er med i Trans-Sahara Counterterrorism Partnership. Dette USA-ledede prosjektet har som mål å motvirke terrorismetrusler og forhindre voldelig ekstremisme i regionen.

For dårlig informasjon

Amerikanske myndigheters begrunnelse for å sette Tsjad på forbudslisten er at landet ikke i tilfredsstillende grad deler «terrorisme-relatert informasjon» og at «flere terroristgrupper er aktive i landet.»

At Tsjad kanskje slurver med deling av data og informasjon er imidlertid ingen god begrunnelse, mener Afrika- eksperten Downie.

– Jeg er sikker på at dette ikke er det eneste land som ikke gir god nok informasjon, sier han til FP.

Tsjad: Teknisk problem

I Tsjads hovedstad N’Djamena reagerer en ubehagelig overrasket regjering med å oppfordre president Trump om å vurdere saken på nytt.

Fungerende utenriksminister Abdoulaye Sabre Fadoul sier til Tchad Infos at det dreier det seg om «et teknisk problem som vil finne sin løsning».

Landets ambassadør til Washington, Geeta Pasi, påpeker at USA aldri tidligere har anklaget Tsjad for å huse terrorister.

The New York Times melder at representanter for amerikanske forsvarsmyndigheter frykter at avgjørelsen om å inkludere Tsjad på listen kan skade USAs interesser.

Andrew Harnik, AP / NTB scanpix

President Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, generalløytnant H.R. McMaster, bekrefter at det er intern uenighet i regjeringen og presiserer at reiseforbudslisten ikke er laget for bestandig.

– Om Tsjad var det mye diskusjon, sier han til avisen.

Kan bli vanskeligere å stanse

Trumps nye innreiseforbud skal etter planen tre i kraft fra 18. oktober, og myndighetene legger opp til at det skal gjelde på ubestemt tid.

Føderale domstoler har tidligere opphevet presidentens to første forsøk på å innføre innreiseforbud fra bestemte land. Men ifølge FP kan tiltaket denne gang bli vanskeligere å utfordre i rettsapparatet enn de foregående.

Årsaken er at Venezuela og Nord-Korea nå er på listen. Dermed kan reiseforbudet ikke lenger i like sterk grad kobles til Trumps antimuslimske utsagn under valgkampen.