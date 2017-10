Air France-fly måtte nødlande i Canada etter motoreksplosjon

Airbus A380-maskinen landet på den militære flybasen ved Goose Bay i Newfoundland lørdag etter at en av de to motorene på høyre side av passasjerflyet eksploderte, melder flere medier.

Ingen av de 496 passasjerene eller mannskapet på 24 ble skadet og flyet landet uten problemer lørdag ettermiddag, ifølge flyselskapet som arbeidet med å få passasjerene videre til Los Angeles.

Passasjerer la ut bilder og opptak av den ødelagte motoren på sosiale medier etter landingen og flere medier hadde også bildemateriale, blant dem News In Flight.

Gransker hendelsen

Motorhavariet skjedde da flight 066 var om lag en time fra den canadiske kysten. Store deler av dekselet rundt motoren falt av.

Det er ikke kjent hva som forårsaket motorskaden på superjumboen som er verdens største kommersielle passasjerfly. Hendelsen blir nå undersøkt av flyselskapet.

Flymekanikeren Davids Rehmar fløy også med superjumboen og sier til BBC at han tenkte at eksplosjonen skyldtes en viftefeil.

– Vi hørte et høyt smell og det var vibrasjonen alene som fikk meg til å tro at motoren hadde sviktet, sa han.

Som en bilkollisjon

Flere av dem som var om bord forteller at de hørte et kraftig smell flere timer etter at flyet hadde tatt av fra Charles de Gaulle-flyplassen i Paris på vei til Los Angeles International Airport.

– Jeg gjorde noen yogaøvelser da det plutselig føltes som om vi hadde truffet en bil i 35.000 fot høyde. Det hørtes mer ut som en motorfeil enn en eksplosjon, sa Pamela Adams til CBC News.

Adams sa at hun mistet balansen og at flyet krenget litt, men at pilotene rettet det elegant opp igjen.

En annen passasjer, Sarah Eamigh, sier til samme nyhetstjeneste at hun hørte et smell etterfulgt av et brått høydefall.

– Kabinen begynte å vibrere. Noen skrek, og fra da av skjønte vi at noe var galt. Vi så kabinansatte gå raskt mellom seteradene, og kapteinen sa over høyttaleranlegget at det hadde vært en eksplosjon i en av motorene, sa hun.