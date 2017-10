Terrorhovedstaden ble knust. Nå skal IS-medlemmene straffes.

Raqqa var hovedstaden i IS-leder Abu Bakr al-Bahdadis kalifat. Det var selve symbolet som lokket titusener av unge menn og kvinner til seg. De skulle vende tilbake til et liv inspirert av den islamske staten slik den var for 1400 år siden.

Men de ble også del av et brutalt og undertrykkende regime, med regelmessige drap, tortur, seksuelle overgrep og gjeninnføring av slaveriet. Utallige terroraksjoner ble inspirert av Baghdadis krav om voldshandlinger. Noen ble også planlagt i selve byen.

Nå har denne høyborgen falt.

Tor Arne Andreassen

IS’ siste skanse erobret: Amerikanskstøttede styrker har erobret hele Raqqa fra IS

– Vi har kontroll over hele byen

Den USA-støttede militsen Syrias Demokratiske Styrker, erklærte tirsdag at de hadde fått kontroll over hele byen.

Det gjenstår bare å finne eventuelle sovende celler og å rydde vekk bombefeller, sier SDF-talsmann Talal Sello ifølge flere nyhetsbyråer.

Erklæringen kom etter at SDF hadde erobret fotballstadionene og det sentrale sykehuset, to steder der det har pågått kamper i ukevis.

Krigere fra SDF heiste flagg og feiret i gatene, skriver Reuters.

AP/ NTB scanpix

Afshin Ismaeli

Tapet av IS-hovedstaden er viktig fordi:

Det er et kraftig prestisjenederlag for IS.

Det viktigste symbolet på at IS var en selvstendig stat er nå blitt erobret.

IS’ rekruttering av fremmedkrigere har allerede vært fallende og kan forsvinne helt.

De som kjemper mot IS, kan legge enda større ressurser inn på å erobre de områdene som IS fremdeles kontrollerer.

Det gjenstår å se om IS forsvinner helt, eller om de også fremover kan inspirere terrorhandlinger i Syria, Irak og resten av verden.

Afshin Ismaeli

Mange IS-medlemmer ga opp

Det sviende nederlaget kom også etter at 275 syriske IS-kjempere og deres familier overga seg søndag. Disse 275 personene ble busset til et ukjent sted.

En etterretningskilde i SDF opplyser til Aftenposten at de har 250 IS-familier i varetekt. Aftenposten var den siste uken vitne til at mistenkte IS-medlemmer ble ført inn i et avhør.

I en forstad til Raqqa ser vi et militærkjøretøy av amerikanske type som bremser opp foran etterretningstjenesten i SDFs bygning.

To menn ikledd tradisjonelle kjortler og med bind for øynene blir ført ut av det pansrede kjøretøyet. Den ene av dem holder et lite barn i armene. Rett bak dem følger det fire kvinner ikledd de tradisjonelle heldekkende svarte kjortlene som kvinnene har måttet bruke i Den islamske statens (IS) «hovedstad».

Den ene av kvinnene holder tak i mannen som holder det lille barnet, og er tydelig opprørt. Angsten for hva som skal skje med mannen hennes, lyser ut av hele henne. Mannen med bind for øynene, gir fra seg barnet til den gråtende kvinnen og lar seg lede inn porten til E-tjenestens bygning. Den gråtende kvinnen forsøker å følge med inn, men blir bryskt avvist av de væpnede vaktene.

Hun og de fire andre kvinnene må sette seg utenfor. To av dem forteller at de er fra Belgia.

– Vi kjenner ikke hverandre, vi traff hverandre i det vi forsøkte å komme oss ut, sier den ene belgiske kvinnen på nesten perfekt engelsk.

Tusener er blitt reddet ut av Raqqa de siste dagene. Aftenposten var til stede da 5 år gamle Selma ble reddet ut.

Afshin Ismaeli

Drømmen som viste seg å være falsk

– Min datter ble overbevist om at så lenge det fantes en muslimsk stat, så kunne hun ikke leve noe annet sted, sier den middelaldrende belgiske kvinne til Aftenposten.

Bekymret for datterens sikkerhet, valgte moren å reise sammen med henne fra Belgia til Raqqa.

Datteren (27) giftet seg med en mann fra Frankrike. Datteren og ektemannen reiste fra Raqqa for en stund siden, men den belgiske kvinnen rekker ikke å forklare for Aftenposten hvordan det henger sammen.

– Hvordan var det å leve i Raqqa?

– Det var veldig hardt. Det hardeste var å se at min datter opplevde at drømmen hennes viste seg å være falsk, svarer kvinnen.

De mistenkte IS-medlemmene som er blitt pågrepet vil bli behandlet i henhold til Genève-konvensjonen og vil bli fremstilt for en domstol.

– De skyldige vil få sin straff, sier SDF-talsmann Mustafa Bali.

I Irak har man henrettet en del IS-medlemmer. 42 personer ble henrettet på én dag i september.

Afshin Ismaeli

– IS var ikke i tråd med Koranen

Bare de mest fanatiske fremmedkrigerne skal ha vært igjen i Raqqa helt mot slutten, opplyser militære myndigheter og lokale sivile myndigheter til Aftenposten.

En som sier hun ga opp tidlig, er syriske Mai Khadad (30). Hun er gift med franskmarokkanske Bilal Khadad (32). Hun har de siste månedene oppholdt seg i en spesiell avdeling for konene og barna til mistenkte IS-medlemmer i en flyktningleir i byen Ain Issa nord for Raqqa.

Hun sier hun egentlig forsøkte å komme seg til Tyrkia, men at hun traff en mann hun elsket i Raqqa. Mannen var medlem i IS.

– I Raqqa ble jeg overbevist om at Den islamske staten var det rette for oss, sier hun.

Men ifølge henne sluttet mannen ganske snart i IS og ble sjåførlærer i stedet.

– Vi ble til slutt overbevist om at det IS drev med, var mot Koranen, sier hun.

Hun sier hun er sterkt imot IS og hevder at mannen ikke lenger tilhører IS. Etterretningskilder opplyser imidlertid til Aftenposten at de tror mannen er en emir, en av sjefene, i IS.

Afshin Ismaeli

De tror de fremdeles kan vinne krigen

Folk som har kommet ut av Raqqa, har fortalt om et beinhardt styre.

– Min mann ble halshugget for to år siden, sier Kafa Suliman i flyktningleiren i Ain Issa. Fire personer skrev under på at de trodde han var en spion, og dermed ble han henrettet.

Mange flyktninger Aftenposten har snakket med, sier IS truet med å skyte dem som ville ut av byen.

– Fremmedkrigerne halshugger folk selv uten å få ordre om det, sier legestudenten Bedoor Hamri, som flyktet fra Raqqa i forrige uke.

– Noen av dem har tatt så mye tabletter at de fremdeles tror de kan vinne krigen.

Tor Arne Andreassen

IS er under sterk press i de små områdene de har igjen

IS kontrollerer nå bare noen få syriske byer langs Eufrat i retning Irak. De kontrollerer dessuten endel landsbyer på begge sider av den syrisk-irakske grensen.

Men også her er IS under sterkt press fra både SDF og amerikanerne og den syriske regjeringenshæren og deres allierte.

Aftenposten var i helgen vitne til at tusener kom kjørende i overfylte kjøretøyer fra byene som ligger langs Eufrat. Alle flyktet nordover for å komme seg unna kampene.

Hvor det er blitt av IS-lederen selv, Abu Bakr al-Baghdadi, er ikke kjent. Han har trolig ikke oppholdt seg i Raqqa.