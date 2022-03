Som en apokalypse. Slik er livet i byen russerne har prøvd å ta i to uker.

Russerne trodde byen skulle falle raskt. Etter to uker holder Mariupol fortsatt stand, omringet av Putins styrker.

Folk i Mariupol går forbi en av de mange boligblokkene som er rammet av russiske bomber de siste dagene.

9. mars 2022 13:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Situasjonen er virkelig apokalyptisk for folk. Det blir verre, og de går tomme for grunnleggende forsyninger, sier talspersonen for Røde Kors Ewan Watson ifølge FNs nyhetstjeneste.

200.000 sivile er fanget inne i byen, ifølge Røde Kors.