Våpenhvilen brutt - evakueringen av to ukrainske byer må utsettes

De to byene skulle få fem timer uten russiske angrep, slik at innbyggerne kunne evakuere. Men russerne skal ikke ha fulgt våpenhvilen. Nå utsettes evakueringen.

Dette bildet, som Aftenposten har verifisert er tatt på torget i Mariupol, skal ifølge lokale myndigheter vise sivile i kø for å bli evakuert ut av byen.

5. mars 2022 11:57 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag skulle evakueringen av sivile fra byene Mariupol og Volnovakha starte. Fra klokken 10 og frem til klokken 15 norsk tid, skulle en såkalt humanitær korridor la sivile flykte fra kamphandlingene.

Nå er evakueringen utsatt, etter meldinger om at russiske styrker har brutt våpenhvilen.

Kort tid etter våpenhvilen trådte i kraft, opplyste bystyret i Mariupol på Telegram at evakueringen måtte stanses. De viste til artilleriangrep fra russisk side. Flere medier har meldt om angrep mot korridoren og mot byen.

Russiske myndigheter hevder på sin side at det var deres tropper som ble beskutt, skriver Reuters.

200.000 skulle flykte

Det var ventet at 200.000 mennesker skulle flykte i løpet av fem timer, ifølge Reuters.

Den strategisk viktige byen Mariupol ved Azovhavet sørøst i Ukraina, som har rundt 450.000 innbyggere, er omringet av russiske styrker og russisk-støttede separatister, ifølge ordfører Vadym Boitsjenko.

Volnovakha har rundt 25.000 innbyggere og ligger i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina. Byen har vært gjenstand for harde kamper siden Russland invaderte Ukraina 24. februar og står ifølge myndighetene på randen av humanitær krise.

– Viktig for Russlands image

– Jeg tror den humanitære korridoren er i Russlands interesse. Etter alle bildene og filmene av bombing av bolighus og blokker, er den fem timer lange våpenhvilen viktig for Russlands image, sier Tor Bukkvoll, Russland-ekspert hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Samtidig kan det ikke avvises som en ren informasjonskrig. Vi må huske at det er et resultat av forhandlinger med Ukraina, det er ikke et soloutspill fra Putins side. For de sivile som nå kan flykte ut, er det helt vesentlig at de har muligheten til å komme seg ut av landet, sier Bukkvoll.

Lørdag formiddag anklager imidlertid myndighetene i Mariupol russiske styrker for ikke å følge våpenhvilen. De forhandler nå med russerne for å få bekreftet at våpenhvilen gjelder for hele korridoren, sier myndighetene i en uttalelse. Mariupols viseordfører hevder i et intervju med BBC at russerne fortsatt bruker bomber og artilleri.

– Det er ingen våpenhvile i Mariupol. Det er ingen våpenhvile langs ruten. Våre innbyggere er klare til å evakuere, men de kommer ikke unna artilleriilden, sier Serhiy Orlov til BBC.

Kort tid etter ble evakueringen stanset.

Røde Kors tror ikke en evakuering bli gjennomført på lørdag. Men den internasjonale Røde Kors‑komiteen sier de vil forbli i dialog med partene om å en sikker passasje for sivile, skriver Reuters.

– Hendelsene i Mariupol og i andre byer i dag er hjerteskjærende. Ethvert initiativ fra partene som gir sivile et pusterom fra volden og lar dem frivillig reise til tryggere områder er velkommen, sier komiteen i en uttalelse.

Bildet fra 3. mars viser branner etter et russisk artilleriangrep. Mariupol har vært under konstant beskytning i mange dager.

Bombet humanitær korridor i Tsjetsjenia

Julie Wilhelmsen, Russland-ekspert ved Nupi, er ikke i tvil om at det er i Kremls interesse at den humanitære katastrofen ikke skal bli større enn den allerede er. Samtidig minner hun om hva som skjedde under den humanitære korridoren i Tsjetsjenia-krigen.

– Det er sannsynlig at Kreml vil unngå for mange sivile tap. Samtidig har Putin allerede tatt i bruk veldig brutale midler.

– Jeg husker godt hva som skjedde i Tsjetsjenia-krigen. Befolkningen fikk lov til å komme seg ut av Groznyj. Så valgte Russland å bombe dem som benyttet seg av den humanitære korridoren. De brukte som begrunnelse at det var terrorister blant de sivile som flyktet, sier Wilhelmsen.

Tror 10 millioner vil flykte

1,2 millioner ukrainere har så langt flyktet ut av landet etter den russiske invasjonen. Men det kan bare være begynnelsen, frykter FN og eksperter.

Det bor til sammen 42 millioner mennesker i Ukraina, og flyktningstrømmen kan bli enorm.

Opptil 10 millioner ukrainere kan komme til å flykte fra Ukraina som følge av den russiske invasjonen, tror den tyske migrasjonseksperten Gerald Knaus.

Må flykte gjennom nesten hele Ukraina

Ukrainerne som benytter seg av den humanitære korridoren for å flykte ut av Ukraina, har ingen lett vei foran seg.

Tom Røseth, leder av forsknings- og utviklingsgruppen Ukraina ved Forsvarets høgskole, sier de som flykter ut av havnebyen Mariupol, må reise nordvest gjennom nesten hele Ukraina.

– Moldova er den nærmeste utveien fra Mariupol, men der er det også en frossen konflikt med Russland, som noen frykter vil blusse opp.

Han mener derfor de fleste vil reise nordover langs elven Dnepr, før de kan reise vestover.

Han tror mange ukrainere har Polen som mål.

– Ukrainere har gode relasjoner til Polen, men andre EU-land kan også være aktuelle.

Derfor er Mariupol så viktig for Russland

– Mariupol er den siste store byen som hindrer russiske styrker i å ha kontroll over det strategisk viktige strekket mellom russiske Rostov, Donbas og Odesa, som gir tilgang til Krim-området. Da vil de russiske styrkene lettere kunne flytte styrker i en sørlig flanke, for så å angripe nordover og østover, sier Røseth.

Dersom Mariupol faller, så får russerne lettere tilgang til hele det sentrale Ukraina, ifølge Røseth.

– Odesa er også viktig i denne sammenheng, men der har ukrainerne befestet seg svært godt. Det vil derfor ikke være like lett for russerne å ta denne byen.

Utenfor Odesa står det klar en russisk flåte med pansrede kjøretøy og marineinfanterister som de kan sette i land.

– Går Russland til angrep i Odesa, vil man i så fall få en maritim komponent i krigføringen, som vi så langt ikke har sett.