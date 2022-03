64 kilometer lang russisk kolonne skal være på vei mot Kyiv

En russisk militærkolonne på 64 kilometer skal være på vei mot Kyiv. Samtidig utsettes storbyen Kharkiv for kraftige angrep.

Satellittbildene fra Maxar Technologies viser russiske styrker på vei mot hovedstaden Kyiv.

1. mars 2022 06:23 Sist oppdatert nå nettopp

Krigen i Ukraina er i ferd med å endre karakter, melder amerikanske aviser. Natt til tirsdag er flere storbyer angrepet. Store bakkestyrker er på vei mot Kyiv.

Her er det viktigste som har skjedd i natt og morgentimene tirsdag:

Styrker på vei til Kyiv

Store styrker med russiske soldater skal være på vei mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Kolonnen består av pansrede kjøretøy, stridsvogner og kjøretøy som frakter artilleri. Det opplyser det private amerikanske selskapet Maxar til CNN.

Ifølge amerikansk etterretning har Russland valgt å endre strategi. Det skjer etter flere dager krigføring uten at russerne har klart å ta kontroll over viktige storbyer.

Eksplosjon i Kharkiv

Ukrainas nest største by Kharkiv utsettes for stadig større angrep. Både Kharkiv-regionens administrasjonsbygg og Operahuset i byen er angrepet tirsdag morgen i 8-tiden.

Administrasjonsbygget ligger på landets største torg: Frihetstorget. Det er store ødeleggelser etter angrepet. Aftenposten har stedsverifisert videoen som blant annet er blitt delt på Telegram av Kharkiv på deres offisielle Telegram-kanal. Seks personer, hvorav ett barn, skal være såret ifølge ukrainske myndigheter.

Aftenposten har tirsdag morgen vært i kontakt med en kilde i byen som forteller om en natt med flere trefninger. Ukrainske myndigheter rapporterer at det russiske bombardementet av Kharkiv har drept flere titalls sivile innbyggere, melder Reuters.

Dette bildet er tatt like i nærheten av Operahuset. Aftenposten har verifisert lokasjonen.

Bildet viser knuste ruter og en sprengt bil etter eksplosjoner like ved Operahuset i Kharkiv.

Kharkiv regionsjef Oleg Synegubov uttaler tirsdag at russiske missilangrep har truffet både boligområder og administrasjonsbygningen i byen.

Kherson under angrep

Ifølge journalister skal byen være omringet av russiske soldater. Dette bekreftes også av byens ordfører Ihor Kolykhaiev på Facebook sent mandag.

Videoer som angivelig viser russere som patruljerer byen tirsdag morgen, er blitt delt av flere internasjonale journalister og medier. Ordfører Igor Kolykhajev melder at russiske soldater har rykket frem til utkanten av byen, skriver NTB.

Minst 70 skal være drept i Sumy

Det skriver Dmytro Zhyvytsky på Facebook. Han er administrasjonssjef for Sumy-regionen i Ukraina.

Angrepet skal ha skjedd på en militærbase i Okhtyrka, ifølge uttalelsene sitert av blant andre Reuters og Kyiv Independent.

Meldingen er også viderebrakt av det ukrainske parlamentet på Twitter.

Konstant bombardement mot Mariupol

Ordføreren i Mariupol melder forteller om et vedvarende russisk bombardement, som har drept sivile og skadet infrastruktur. Reuters gjengir et intervju fra ukrainsk fjernsyn:

«Boligområder er blitt beskutt i fem dager. De hamrer oss med artilleri, de beskyter oss med Grad-raketter, de angriper oss fra fly», sa ordfører Vadym Boichenko. Han legger til at mange er skadet, og kvinner og barn er drept.

Endrer strategi

Flere eksperter mener Putin har undervurdert Ukrainas evne til å stå imot den russiske hæren. Nå skal han være villig til å sende langt flere soldater inn i landet. The New York Times skriver at vi kan forvente langt mer brutale dager i tiden som kommer.

Det samme sier en amerikansk etterretningskilde til CNN.

Det britiske forsvarsdepartementet sier i en oppdatering tirsdag morgen at den russiske fremrykkingen mot Kyiv har gått sakte de siste 24 timer, i stor grad grunnet logistikkproblemer. Dette har ført til økt bruk av artilleri nord for hovedstaden.

En flyktning fra Ukraina sitter i en midlertidig flyktningleir i Przemysl i Polen. Bildet er tatt mandag 28. februar.

100.000 flyktninger til Polen siste 24 timer

Totalt 350.000 mennesker har krysset grensen fra Ukraina til Polen etter at krigen startet på torsdag.

En polsk viseinnenriksminister, Maciej Wasik, sa tirsdag morgen til Polskie Radio 1 at 100.000 mennesker krysset grensen de siste 24 timer, melder Reuters.