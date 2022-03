Satellittbilder: 64 kilometer lang russisk kolonne på vei mot Kyiv

En russisk militærkolonne på 64 kilometer skal være på vei mot Kyiv.

Satellittbildene fra Maxar Technologies viser russiske styrker på vei mot hovedstaden Kyiv.

1. mars 2022 06:23 Sist oppdatert nå nettopp

Krigen i Ukraina er i ferd med å endre karakter, melder amerikanske aviser. Natt til tirsdag er flere storbyer angrepet.

Her er det viktigste som har skjedd:

Styrker på vei til Kyiv

Store styrker med russiske soldater skal være på vei mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Kolonnen består av pansrede kjøretøy, stridsvogner og kjøretøy som frakter artilleri. Det opplyser det private amerikanske selskapet Maxar til CNN.

Ifølge amerikansk etterretning har Russland valgt å endre strategi. Det skjer etter flere dager krigføring uten at russerne har klart å ta kontroll over viktige storbyer.

Kherson under angrep

Ifølge journalister skal byen være omringet av russiske soldater. Dette bekreftes også av byens ordfører Ihor Kolykhaiev på Facebook sent mandag.

Videoer som angivelig viser russere som patruljerer byen tirsdag morgen, er blitt delt av flere internasjonale journalister og medier.

Minst 70 skal være drept i Sumy

Det skriver Dmytro Zhyvytsky på Facebook. Han er administrasjonssjef for Sumy-regionen i Ukraina.

Angrepet skal ha skjedd på en militærbase i Okhtyrka, ifølge uttalelsene sitert av blant andre Reuters og Kyiv Independent.

Meldingen er også viderebrakt av det ukrainske parlamentet på Twitter.

Angrepene fortsetter i Kharkiv

Ukrainas nest største by, Kharkiv, har vært under kraftige angrep siden invasjonen begynte tirsdag morgen. Byen ligger bare drøyt fire mil fra den russiske grensen i nordøst.

Aftenposten har tirsdag morgen vært i kontakt med en kilde i byen som forteller om en natt med flere trefninger. I 06-tiden tirsdag er det imidlertid stille hvor hun befinner seg.

Endrer strategi

Flere eksperter mener Putin har undervurdert Ukrainas evne til å stå imot den russiske hæren. Nå skal han være villig til å sende langt flere soldater inn i landet. The New York Times skriver at vi kan forvente langt mer brutale dager i tiden som kommer.

– Vi er bare i begynnelsen. Putin har mange kort å spille, sier Douglas Lute til avisen.

Han er USAs tidligere ambassadør til Nato.

Det samme sier en amerikansk etterretningskilde til CNN.

– Russland har både nok soldater og ildkraft til å ta Kyiv. Ingen tvil, sier vedkommende.

Amerikansk etterretning fryktet at Kyiv skulle falle innen få dager, ifølge CNNs kilder for fire dager siden. Den frykten slo ikke til.

Fem russiske jagerfly skutt ned mandag

Den ukrainske hæren sier at den har skutt ned fem russiske jagerfly og ett russisk helikopter i går, skriver NTB. Ukrainske medier skriver at flyene ble skutt ned under angrep mot byene Vasylkiv og Brovarij. Begge byene ligger i Kyiv-området. Informasjonen er ikke identifisert av uavhengige kilder. Det russiske militæret oppgir sjelden tapstall.

President Volodymyr Zelenskyj ber om at Russland må kastes ut av FNs sikkerhetsråd, melder NTB. Russland er et av fem faste medlemsland i sikkerhetsrådet, og har dermed vetorett. Russland brukte vetoretten til å stanse en uttalelse om krigen i Ukraina i forrige uke.

– Et land som begår krigsforbrytelser mot sivile, kan ikke være et medlem av FNs sikkerhetsråd, uttaler presidenten i en video han har delt på sosiale medier.