IAEA: Ingen meldinger om økt radioaktivitet etter brann i ukrainsk kjernekraftverk

Det oppsto natt til fredag brann i kjernekraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar etter angrep fra russiske styrker. Brannmannskapene ble beskutt.

NTB-AP-Ritzau

4. mars 2022 01:43 Sist oppdatert i dag 03:14

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA opplyser natt til fredag at de har vært i kontakt med ukrainske myndigheter gom opplyser at det ikke er målt forhøyede nivåer av radioaktivitet etter brannen i kraftverket.

Byens ordfører opplyste tidligere på natten til Reuters at det brøt ut brann, samtidig som den ukrainske nasjonalforsamlingen skrev på Telegram at kjernekraftverket, som er Europas største, sto i brann etter å ha blitt truffet av artilleriild.

Brannmenn som rykket til stedet, ble beskutt og kunne ikke starte å slokke flammene.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ba natt til fredag de russiske styrkene om umiddelbart å stanse skytingen i området.

– Den russiske hæren skyter fra alle kanter mot Zaporizjzja-kraftverket, det største atomkraftverket i Europa. Brann har allerede brutt ut. Hvis det eksploderer, vil det være ti ganger større enn Tsjernobyl! Russerne må straks stoppe ildgivningen og tillate brannmenn å etablere en sikkerhetssone, skriver Kuleba på Twitter.

Reaktor stengt

Det har vært meldt om kamper ved kraftverket siden torsdag ettermiddag. Kraftverket står for rundt en femdel av Ukrainas samlede kraftproduksjon, og består av seks reaktorer. Ifølge opplysninger fra lokale medier natt til fredag er det brann ved reaktor 1.

Ifølge talsmann Andriy Tuz ved Zaporizjzja-kraftverket ble brannmenn på stedet skutt mot og de kunne derfor ikke komme nær nok til å slokke flammene.

Tuz sa til ukrainsk TV at reaktoren hvor det brant ikke er drift, men stengt for vedlikehold. Den inneholder like fullt radioaktivt brensel.

IAEA ber om stans

Artilleriangrepet mot kraftverket begynte tidlig fredag. Meldingene om brannen kom rundt klokken 2 lokal tid. Ifølge observasjoner fra et overvåkingskamera kom flere pansrede kjøretøyer inn på parkeringsplassen ved kraftverket og åpnet tilsynelatende ild mot bygningene hvor det ble registrert flere eksplosjoner.

Tidligere torsdag ba Det internasjonale atomenergibyrået IAEA Russland om å øyeblikkelig å stanse alle krigshandlinger ved Ukrainas atomkraftverk. Etter meldingene om brannen natt til fredag meldte IAEA at de var i kontakt med ukrainske myndigheter om situasjonen.

– IAEAs generaldirektør Rafael M. Grossi har snakket med Ukrainas statsminister Denys Sjmygal om den alvorlige situasjonen ved Zaporizjzja-kraftverket og appellerer til stans av maktbruk og advarer om alvorlig fare hvis reaktorer blir truffet, skriver IAEA på Twitter.