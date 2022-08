Verden Amerikansk politikk Utstøtte Liz Cheney kjemper for sitt politiske liv. Nå får hun hjelp fra gamle fiender.

CHEYENNE (Aftenposten): Donald Trump er blitt kvitt nesten alle republikanerne som ville stille ham for riksrett. Kronen på verket kan komme tirsdag.

46 minutter siden

Det er ikke mange år siden Gene Sikora (67) syntes at navnet «Cheney» symboliserte alt som var galt med høyresiden i USA.

Han så på tidligere visepresident Dick Cheney som en krigshisser og en sentral pådriver for invasjonen av Irak i 2003. Han var dypt skeptisk da datteren Liz Cheney entret den politiske scenen.

Sikora er en klimabevisst, hybridbil-kjørende demokrat som er for abort, strengere våpenlover og økt skatt for de rike. Cheney er en konservativ republikaner som svært ofte stemte med Donald Trump.

– Det er nesten ingen saker hun og jeg er enige om, sier Sikora.

Likevel har han satt opp skilt til støtte for Cheney i oppkjørselen og festet et Cheney-klistremerke på bilen. Og når Wyoming avholder primærvalg tirsdag, gjør Sikora noe helt nytt. Han blir republikaner for én dag. Målet er å redde Cheneys politiske liv.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gjøre dette, sier han.