Brexit skaper uventet kaos: Hotellene mangler rent sengetøy, og nå er julekalkunen truet

Mangel på arbeidskraft skaper kjempeproblemer for britiske bedrifter.

Brexit gir britene større problemer enn mange fryktet. Både rent sengetøy og kalkuner er blitt mangelvare.

53 minutter siden

Brett Powis driver tre hoteller i den britiske badebyen Torquay. Nordmenn kjenner sannsynligvis byen best fra «Hotell i særklasse», hvor John Cleese plaget livet av gjestene sine. Powis har langt høyere ambisjoner for de tre hotellene han eier i byen. Men nå sliter han med å gi gjestene det de forventer.

Bakgrunnen er Brexit. Ett år etter at britene forlot EU og den frie bevegelsen av arbeidskraft, opplever stadig flere bransjer at det blir vanskelig å få hjulene til å gå rundt. For Powis er problemet rent sengetøy. Som de fleste i bransjen sender han skittentøy til et stort vaskeri. Men over store deler av Storbritannia sliter vaskeriene med å skaffe arbeidskraft. De er avhengig av østeuropeere.

Kombinasjonen av Brexit og covid gjorde at mange østeuropeere reiste hjem. Nå kommer de ikke tilbake. Powis sier til The Financial Times at han har måttet investere i dyre vaskemaskiner for å løse problemet.

Men alle hotellene i landet har ikke hatt samme mulighet.

Gjester på Holiday Inn og Crown Plaza kan dermed ikke lenger regne med rent sengetøy hver dag, om de blir lenger enn én natt. Andre hoteller må avvise gjester. Årsaken er mangel på rent sengetøy.

Og britenes utfordringer stanser ikke der.

Fakta Hva var Brexit? Storbritannia ble EU-medlem i 1973. I 2016 stemte 51,9 prosent av britene for å forlate unionen. Forhandlingene om «skilsmissen» ble svært vanskelige. Fra nyttår har Storbritannia vært helt ute av EUs indre marked. Forhandlingene er fortsatt ikke ferdige. Ikke minst er det vanskelig å finne en løsning som ivaretar handelen mellom Irland og Nord-Irland. Vis mer

Store vaskerier er fortsatt avhengige av mennesker.

Fri flyt av virus, ikke av arbeidskraft

Hoteller og restauranter er arbeidsintensive, det vil si at svært mange oppgaver ikke kan overlates til maskiner. Som EU-medlem ble arbeidsgiverne vant med at de kunne importere arbeidskraft. I fjor ble de truffet av to slag omtrent samtidig. Først reiste mange østeuropeere på grunn av Brexit.

Så kom pandemien.

I første omgang kunne problemene håndteres. Da reiseaktiviteten skrumpet inn, merket man ikke at bedriftene var underbemannet. Men i år har briter reist i eget land som aldri før. Og turistene begynner sakte, men sikkert å komme tilbake.

De som ikke kommer, er østeuropeiske arbeidere.

Resultatet er at enkelte hoteller og restauranter må stenges, eller de avviser gjester.

Køen til slakteriene kan bli lang for britiske kalkuner.

Frukt, kalkuner og madrasser fra Ikea

Britiske bønder opplever de samme problemene som hotellbransjen. Akkurat som i Norge, er bøndene avhengige av sesongarbeidere. På britiske jorder er bare 11 prosent av denne arbeidskraften briter. Resultatet i år er at frukt og grønnsaker råtner utendørs. BBC forteller at mange bønder åpner for at vanlige folk kan komme og plukke gratis, i og med at de uansett ikke får solgt varene sine.

Problemet er minst like stort i fjærfebransjen. Britene risikerer at det blir en alvorlig mangel på kalkun til jul. Ifølge The Guardian mangler bransjen 7000 arbeidere. Frem mot jul kan kalkunproduksjonen synke med 20 prosent.

En talsmann for det britiske bondelaget sier til BBC at det åpenbart er en effekt av Brexit.

Et helt annet sted i næringskjeden oppstår lignende problemer. Ikea melder at de har varemangel ved samtlige av de 22 varehusene sine. Årsaken er at det ikke finnes nok lastebilsjåfører. Det skyldes både pandemi og at britene ikke kan hente arbeidskraft fra kontinentet. Problemet gjelder ikke minst madrasser, ifølge en talsmann for selskapet.

Mangel på lastebilsjåfører gjør at Ikea og andre store kjeder sliter med å få varer ut til kundene.

Kommentatorene: Hva var det vi sa?

Bønder, reiselivsnæringen, transportbransjen og mange andre trygler regjeringen om hjelp. De ber om at reglene for arbeidsinnvandring mykes opp så raskt som mulig.

For kommentatorer som hele tiden har vært kritiske til både Brexit og statsminister Boris Johnson, er det en god anledning til å skrive kommentarer som kan oppsummeres med «hva var det vi sa?»

The Scotsman advarer mot svartmaling. De skriver at man ikke må overdrive, men fortsetter:

«Så langt har det ikke vært noen handling fra politikerne. Nå råtner frukt og grønnsaker på grunn av mangel på plukkere. Griser er stengt inne på gårdene, de blir feitere for hver dag på grunn av for få slakteriarbeidere. Og butikker har tomme hyller på grunn av for få lastebilsjåfører».

Statsminister Boris Johnson får så hatten passer fra de brexitkritiske mediene.

Kommentarene i The Guardian er minst like hånlige. Allerede innledningsvis slås det fast at Johnsons «løgner» kommer tilbake til statsministeren. Avisen skriver at det ikke bare er snakk om kalkuner og griser som ikke slaktes. Helsesektoren mangler 170.000 medarbeidere.

Ifølge kommentatoren er Johnsons løfter om mer penger til helsevesenet avslørt som løgn. Pengene skulle spares inn på å kutte i byråkratiet. I stedet koster byråkratiet som tollbehandler varestrømmen til EU nå 7,5 milliarder pund i året.

Euronews mener at Johnson høster akkurat det han sådde.