Digitalt toppmøte mellom Biden og Putin over etter drøye to timer

Det var en vennlig tone i starten av møtet mellom presidentene Putin og Biden tirsdag. Møtet varte i drøye to timer.

Presidentene Vladimir Putin og Joe Biden møtte hverandre til et digitalt toppmøte tirsdag. Her fra da de møttes ansikt til ansikt i Sveits i sommer.

NTB-AFP

7. des. 2021 17:12 Sist oppdatert nå nettopp

Den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland sto øverst på lista over saker de to presidentene skulle diskutere på møtet.

Biden hadde konferert med viktige allierte i Europa i forkant av møtet, og skal være i gang med å informere de samme allierte etter møtet.

– Lederne var enige om å holde tett kontakt og å ha en koordinert tilnærming til Russlands militære oppbygning på grensa mot Ukraina, sier Det hvite hus.

Biden og Putin møttes sist ansikt til ansikt i Genève i sommer.

Før møtet tirsdag var det ventet at Biden ville advare Putin mot å invadere Ukraina, og true med sanksjoner og mer amerikansk militær støtte i Øst-Europa dersom Putin angriper Ukraina militært. Putin har hele tiden nektet for å ha planer om å angripe Ukraina.

USA har sagt at de ikke vet hva slags planer Russland har med Ukraina, men Washington har uttrykt stor bekymring over at Russland har utplassert om lag 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina.