Da Jewher (27) tok dette bildet av faren sin, skulle de ut og fly sammen. Det var siste gang hun så ham.

Ilham Tohti jobbet for at uigurer og kinesere skulle forstå hverandre bedre. Han ble dømt til livstid i fengsel. Nå vet ikke datteren hans om han er i live.

– Syriner! Det er favorittblomsten hans.

Jewher Ilham (27) strekker seg mot en lilla syrinbusk. Hun lukker øynene og trekker inn luften av forsommer i Slottsparken i Oslo. Idet hun åpner dem igjen, er det med et melankolsk smil om munnen.

– Faren min ba meg alltid om å bruke tid på å nyte ting som dette. Når vi var ute og gikk på turer, stoppet han opp hele tiden for å be meg se på eller lukte på noe fint.

27-åringen har gjort det til en kampsak å holde minnet om faren sin levende. Han har ikke mulighet til å gjøre det selv. Ilham Tohti (52) ble i 2014 anklaget for separatisme og dømt til livstid i fengsel. Økonomen er trolig den mest berømte uiguren som er tatt til fange i Kina.

Slapp ikke gjennom passkontrollen

Ni år er gått siden forrige gang Jewher Ilham – i uigurisk kultur tar døtre farens fornavn som sitt etternavn – så ham i live. Det var en februardag i 2013. Far og datter var på flyplassen i Beijing. Han skulle til Indiana i USA for å være gjesteforeleser i et år. Hun skulle være med for å få seg en toukers ferietur til USA.

På et kornete mobilbilde hun tok den morgenen ser faren hennes på henne med et småtrøtt smil. Like etterpå begynte problemene.

I passkontrollen ble de stående og vente. Plutselig dukket det opp menn i svarte uniformer. Far og datter ble tatt med til et lite rom, der de ble sittende lenge før beskjeden kom: Hun kunne reise. Han kunne det ikke.

– Jeg sa at da ville heller ikke jeg sette meg på flyet. Men han insisterte. Han ba meg komme meg ut. Hadde han ikke gjort det, vet jeg ikke hva som hadde skjedd med meg eller hvor jeg hadde vært i dag, sier hun.

Ville fremme forståelse

Men hun vet en del om hva som skjedde med faren etter den dagen i 2013. Han fikk reise hjem til leiligheten i Beijing, men han fikk ikke lov til å forlate landet. Først et år senere ble han arrestert. Etter en to dager lang rettssak fikk han livstidsdommen. Han ble sendt til et fengsel i Xinjiang-regionen.

– Men etter 2017, da myndighetene begynte å sende uigurer i masseinterneringsleirer, har jeg ikke hørt fra ham. Jeg vet ikke om han fortsatt er i live, sier Jewher Ilham.

Faren hennes ble en berømt figur for sitt akademiske arbeid og for å være en moderat forkjemper for å bevare uigurisk kultur. I 2006 lanserte han nettstedet Uyghur Online. Der publiserte han tekster på uigurisk og kinesisk. Målet var å fremme økt forståelse mellom de to kulturene.

Xinjiang-regionen var den gang preget av sterk uro mellom folkegruppene. Siden 1980-tallet hadde flere millioner hankinesere kommet til regionen. Uigurene, som i århundrer hadde regnet området som sitt hjemland, gikk fra å være i klart flertall til å bli en minoritetsgruppe.

Vant viktig EU-pris

Etter voldelige opptøyer i regionhovedstaden Ürümqi i 2009 ble Tohti arrestert for første gang. Han ble anklaget for separatisme og for å ha oppildnet uigurer til å skape uro.

– Sannheten er at han gjorde det motsatte. Han ønsket å skape felles arenaer der folkegruppene kunne forstå hverandre, sier Jewher Ilham.

Etter press fra USAs president Obama og andre ble Tohti løslatt en måneds tid etter arrestasjonen i 2009. Men livet i frihet endte altså fem år senere.

Ingen andre uiguriske fanger har fått like mye oppmerksomhet eller heder. EU-parlamentet tildelte Sakharov-prisen i 2019 til Ilham Tohti. Han har også mottatt og blitt nominert til en rekke andre menneskerettighetspriser.

– Tohti er en moderat stemme som har argumentert for dialog og forsoning mellom hankinesere og uigurene. Når en som ham dømmes til livstid i fengsel, forteller det mye om hvor lite det kinesiske regimet tåler. Samtidig er han et viktig symbol på skjebnen til over en million uigurer som er tvangsinternert, sier Jostein Hole Kobbeltvedt. Han er daglig leder i Raftostiftelsen.

«Skyt for å drepe»

Denne uken kunne Aftenposten og 13 andre internasjonale mediehus avsløre nye detaljer om denne masseinterneringen. Bilder og dokumenter fra innsiden av to av leirene viser hvordan det Kina omtaler som skoler, i virkeligheten er militariserte fangeleirer. Blant dokumentene finnes også transkriberte taler fra kinesiske ledere.

«Skyt for å drepe», sier den mektige partisjefen i Xinjiang i en slik tale. Han beskriver hva vaktene skal gjøre dersom en av «lærlingene» forsøker å rømme.

Materialet inneholder også nesten 3000 portrettbilder av navngitte internerte mennesker. Den yngste er 14, den eldste 73.

Blant dokumentene er et bilde av en eldre mann som får en sprøyte i en leir i Tekes kommune i Xinjiang. Han har på seg håndjern. En vakt med balltre står bak ham.

– Alle folkemordfornekterne som har hevdet at leirene ikke finnes, bør gå grundig gjennom disse dokumentene. De bør se på hvert eneste av disse ansiktene, sier Jewher Ilham.

Svar fra Kinas Oslo-ambassade

27-åringen bor i dag i USA. Hun håper at avsløringene vil føre til at vestlige land reagerer. Det samme gjør Kobbeltvedt i Rafto-stiftelsen.

Ingen kan fortsette å forholde seg til Kina som om dette ikke skjer. Norge risikerer å havne på feil side av historien om ikke norske myndigheter nå blir tydeligere i kritikken, sier han.

Kinas ambassade i Oslo publiserte i går en reaksjon på de siste avsløringene.

– Aftenposten ser fullstendig bort fra fakta og sannhet, sverter og angriper bevisst Kina og forsøker å villede og kapre opinionen. Vi motsetter oss bestemt en slik skadelig handling, heter det fra ambassaden. Tilsvarende tekster er publisert i andre land som har skrevet om disse dokumentene.