Fra innsiden filmet «Taira» grusomhetene i Mariupol. På sykehuset behandlet hun både ukrainske og russiske soldater. Så forsvant hun. Verden Krigen i Ukraina Sanitetssoldaten dokumenterte ofrene for russernes bombing av Mariupol. Så forsvant hun.

Med et kamera på hodet filmet Yuliia Paievska ofrene for russernes beleiring av Mariupol. I over to måneder har hun vært borte.

20. mai 2022 05:47 Sist oppdatert 9 minutter siden

Denne uken endte slaget om Mariupol. Russland kaller det en masseovergivelse. Ukraina sier at oppdraget er gjennomført. Ifølge Russland har mer enn 1700 ukrainske soldater i Mariupol overgitt seg denne uken.

Ukrainske myndigheter håper nå å bytte til seg flere ukrainere mot russiske soldater som er tatt til fange. Russerne har derimot sagt at de ikke skal byttes, men stilles for retten.

Særlig en fange har vakt mye oppsikt i Ukraina. I flere uker har ukrainske myndigheter forsøkt å sette henne på listen over fanger de vil bytte til seg, men russerne hevder at de ikke har henne, ifølge nyhetsbyrået AP.