Hun trodde at koronakrisen var over. Da oppdaget hun at naboens vinduer var boltet fast.

Én etter én stenges de kinesiske millionbyene ned. – Situasjonen er i ferd med å drive folk til vanvidd, sier en Beijing-beboer til Aftenposten.

De siste ukene har innbyggerne i Changchun måttet teste seg daglig.

25. mars 2022 07:41 Sist oppdatert nå nettopp

Shen Li ble egentlig ikke så stresset da meldingene om et koronautbrudd begynte å spre seg i millionbyen Changchun i nordøst-Kina.

Selv ikke da byen ble stengt ned i forrige uke, og folk ble bedt om å holde seg hjemme.

Det var først da hun så at naboens vindu var boltet fast, at alvoret gikk opp for henne.

– Plutselig følte jeg at pandemien kom nærmere og nærmere. Da ble jeg stresset, forteller hun Aftenposten.