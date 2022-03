Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

President Volodymyr Zelenskyj besøkte skadede soldater på et sykehus i Kyiv søndag.

14. mars 2022 06:44 Sist oppdatert 11 minutter siden

Zelenskyj med ny bønn til Nato

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordret igjen Nato til å stenge luftrommet over landet. Om ikke, vil russiske raketter lande i Nato-land, ifølge ham.

– Om dere ikke stenger luftrommet, er det kun et tidsspørsmål før russiske raketter lander på deres territorium, Natos territorium, sier Zelenskyj i en videotale publisert like etter midnatt natt til mandag.

Natt til søndag ble om lag 35 personer ble drept og 134 såret i et angrep mot militærbasen Javoriv, ifølge ukrainske myndigheter. Basen ligger knapt 25 kilometer fra grensa til Nato-landet Polen.

USA og Nato sier ingen soldater eller annet personell fra dem var til stede på basen under angrepet. En svensk fremmedkriger som var der, beskriver det som skjedde som et «brennende helvete».

Nato har sagt nei til å stenge luftrommet fordi de ikke vil ha en militær konfrontasjon mellom Nato og Russland.

Ny samtaler med Russland

De diplomatiske forsøkene på å å få slutt på krigen fortsetter mandag. Da skal ukrainske og russiske forhandlere snakke sammen på videolink. Begge sider meldte om fremgang etter helgens samtaler. Den ukrainske forhandleren sa at russerne hadde begynt å bli mer lydhøre og konstruktive og at det kan være mulig å få til en avtale.

– Russland har begynt å være mer konstruktive og har blitt mer lydhøre for Ukrainas ståsted. Jeg tror at vi vil få noen konkrete resultater innen få dager, sier Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak ifølge The Guardian.

Også en av Russlands forhandlere mente det hadde vært fremgang.

Samtalene til nå har ikke ført til en våpenhvile som har holdt i Ukraina, og russiske styrker har ikke vist tegn til å trappe ned angrepene.

Ifølge den ukrainske forhandleren Davyd Arakhamia skal samtalene foregå via videolink og starter rundt klokken 09.30 norsk tid.

Russland truer utenlandske selskaper

Russland truer med å pågripe sjefer for utenlandske selskaper som kritiserer regjeringen og konfiskere eiendelene til bedrifter som trekker seg ut av Russland. Blant selskapene som rammes, er McDonald's, IBM og Coca-Cola, får Wall Street Journal opplyst.

Avisens kilder forteller at selskapene i løpet av den siste uka har blitt oppsøkt både fysisk, over telefon og ved brev, der de blant annet ble truet med søksmål.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan skal møte en kinesisk toppdiplomat mandag.

USA advarer Kina mot å hjelpe Russland

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan advarer Kina om at det kan få konsekvenser om landet hjelper Russland i å omgå sanksjonen landet er ilagt.

Sullivan skal møte en kinesisk toppdiplomat mandag. Russland skal ha bedt Kina om militært utstyr.

Flyalarmen gikk over store deler av Ukraina

Natt til mandag gikk flyalarmen i store deler av Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Ukrinform og nettavisa Kyiv Independent. Ukrinform tvitret like før klokka 3 lokal tid at det høres sirener over nesten hele Ukraina. Blant annet skal det gjelde for Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Mykolajiv og Odesa.

Ifølge Kyiv Independent var det flyalarm i minst 19 av landets 24 regioner.

Kadyrov hevder han er i Ukraina

Ramzan Kadyrov har styrt Tsjetsjenia i ti år. Dette bildet er fra 2021.

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov hevder at han er i Ukraina. I en video på Telegram retter Kadyrov trusler mot det ukrainske lederskapet og sier at han er nordvest for Kyiv. Det er ikke bekreftet av uavhengige kilder at den fryktede tjetjenske lederen er i Ukraina.

Kadyrov er lojal til Russlands president Vladimir Putin. I de mer enn ti årene han har styrt Tsjetjenia har han av menneskerettsorganisasjoner blitt anklaget for vilkårlige pågripelser og menneskerettsbrudd, inkludert bestillingsdrap.

Australia med ny sanksjoner

Australia har innført ytterligere sanksjoner mot russiske forretningsmenn og deres medarbeidere, melder landets utenriksdepartement. Totalt dreier set seg om 33 personer, blant dem Chelsea-eier Roman Abramovitsj og Gazprom-sjef Aleksej Miller

Kiev bunkrer opp med mat

Myndighetene i Kiev sier at de prøver å lagre mat nok til to ukers forbruk til befolkningen. Det er fortsatt to millioner mennesker i Ukrainas hovedstad, som frykter at Russland vil gjøre nye forsøk på å innta byen innen kort tid.