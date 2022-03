Dette skjedde i Ukraina-krigen i natt

Ukrainas president møtte lederne for tre Nato-land i Kyiv i natt.

Lederne for Polen, Tsjekkia og Slovenia er de første som besøker Kyiv etter at Russland angrep Ukraina. Tirsdag snakket de med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

8 minutter siden

Zelenskyj om forhandlingene: Mer «realistiske»

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en videotale i natt at forhandlingene med Russland er «mer realistiske». Men han sa at de trenger mer tid.

– Møtene fortsetter og jeg har fått vite at forhandlingene virker mer realistiske. Men vi trenger mer tid for å sikre Ukrainas interesser, sa Zelenskyj før en ny runde med samtaler med Russland starter.

Reiste til Kyiv for å snakke med Zelenskyj

Statsministrene fra Polen, Tsjekkia og Slovenia tok tog til Kyiv tirsdag for å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Alle de tre er statsministere for NATO-land.

– Besøket deres til Kyiv i denne vanskelige tiden for Ukraina er en sterk støtteerklæring. Vi setter virkelig pris på det, sa Zelenskyj etterpå.

Les også Zelenskyj møtte statsministrene fra Polen, Tsjekkia og Slovenia

Polen ønsker «fredsbevarende oppdrag»

Polen ber om at det utstasjoneres internasjonale fredsstyrker i Ukraina. Nato har flere ganger slått fast at det er uaktuelt å sende soldater til landet.

– Jeg mener det er nødvendig med et fredsoppdag, NATO, muligens en bredere internasjonal struktur - med et oppdrag som kan forsvare seg selv, sa visestatsminister Jaroslaw Kaczynski ifølge Reuters. Han var også med på møtet i Kyiv.

Jaroslaw Kaczynski er leder for det polske regjeringspartiet og en svært sentral politiker i Polen.

– Dette kan ikke være et ubevæpnet oppdrag. Det må jobbe for å tilby humanitær og fredelig bistand, sier han videre.

Dette bilde fra den ukrainske redningstjenesten viser skader på boligblokker i Kyiv.

Flyalarmen går i flere byer

Det har kommet meldinger om flyalarm og eksplosjoner i flere byer natt til onsdag, blant dem Kyiv. I hovedstaden ble det i går innført 35 timers portforbud. Flere boligblokker har blitt angrepet de siste dagene.

USA lover en milliard dollar i militær hjelp

USAs president Joe Biden skal kunngjøre en ny pakke med militærhjelp til Ukraina. Ifølge amerikanske medier vil den være på 800 millioner dollar. Dette kommer på toppen av 200 millioner som alt er sendt.

Ifølge CNN omfatter ikke militærhjelpen jagerfly, som Ukraina har bedt om. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal tale til Kongressen onsdag.

USAs president kommer til Europa for å snakke med sine allierte på NATO-møte 24. mars.

Hevder Russland har tatt gisler på sykehus

Russiske styrker skal ha inntatt et sykehus i den beleirede byen Mariupol og holder rundt 500 mennesker som gisler, ifølge Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko. Han sier at russiske styrker drev rundt 400 mennesker fra nabobygg inn på sykehuset.

Ukraina skal ha ødelagt russiske helikopter

Det ukrainske forsvaret skal ha ødelagt flere russiske militærhelikopter ved den internasjonale flyplassen i Kherson. Det viser satelittbilder fra Planet Labs. CNN har verifisert bildene. Der kan man se svart røyk og flere helikopter som står i brann.

Russland har tidligere hevdet å ha full kontroll over Kherson.

Slo tilbake angrep i Kharkiv

Ukrainske styrker slo tirsdag kveld tilbake et russisk angrep mot Kharkiv, sier myndighetene i regionen. De russiske styrkene skal ha forsøkt å storme byen fra en forstad halvannen mil nordover, sier guvernør Oleh Synebugov.

Ukrainske styrker var i stand til å «presse fienden bak forbi deres tidligere posisjon», skriver han på Telegram. Han kaller det for et «skammelig nederlag». Det har ikke kommet opplysninger om tap på noen av sidene. Etter at mørket falt på tirsdag kveld, fortsatte russiske styrker med artilleriangrepene mot byen.