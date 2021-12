Joe Bidens invitasjonsliste er full av overraskelser. Den kan også gi ham nye bekymringer.

Kina og Russland klager høyt over at de ikke får være med på toppmøtet for verdens demokratier i neste uke. Samtidig er flere andre ufrie land invitert.

USAs president Joe Biden har invitert 111 demokratier til videomøte i slutten av neste uke. Tyrkia og Ungarn er ikke invitert. Samtidig er ufrie land som Angola og Irak på invitasjonslisten.

Nå nettopp

Om Joe Biden hadde ett stikkord i sin første tale om utenrikspolitikk etter at han ble president, var det dette:

Demokrati.