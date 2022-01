Danmark ligger to skritt foran Norge i pandemien. Der er de optimister.

KØBENHAVN (Aftenposten): Danmark har ligget to skritt foran Norge i koronapandemien og har kommet lenger i omikronbølgen. Så hvordan går det egentlig der?

Infeksjonslege Stine Johnsen og sykepleier Maria Christensen får inn en ny pasient med korona. Hun er kronisk syk og trenger oksygen.

15. jan. 2022 10:34 Sist oppdatert nå nettopp

Kvinnen har knapt stemme, puster tungt og vrir seg i sengen når hun rulles gjennom korridoren.

Det er ikke første gang hun er her på lungeavdelingen ved Bispebjerg og Frederiksberg hospital i København. Hun bor på sykehjem og er kronisk syk med kols og astma.

– Og nå har du også fått korona, sier infeksjonslege Stine Johnsen. Hun og sykepleier Maria Christensen tar på seg engangsfrakker, beskyttelsesbriller og hansker før de gå inn.

Kvinnen i sengen nikker på spørsmål om hun har hatt feber. Pulsen er høy, hun er utmattet. Torsdag var hun en av to nye koronapasienter på denne avdelingen. To ble skrevet ut, to nye kom inn.

Men det stabile tallet gir likevel ikke et helt riktig bilde av situasjonen. Både legen og sykepleieren virker lettet.

De er på et annet sted enn de fryktet for bare noen uker siden. Hva har skjedd?