Sjefen for E-tjenesten: – En invasjon av Ukraina er ene og alene opp til Putin

Nils Andreas Stensønes i Etterretningstjenesten sier at Russland har alt de trenger for en full invasjon av Ukraina. Nå avhenger alt av hva Putin vil gjøre.

Nils Andreas Stensønes mener det er opp til president Putin om Russland invaderer Ukraina.

NTB

11. feb. 2022 15:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Nå er det først og fremst opp til president Putin om han velger å gjøre det. Det er vanskelig å si om det er sannsynlig eller ikke sannsynlig, for det er ene og alene opp til den russiske presidenten å ta den beslutningen, sier etterretningssjef Nils Andreas Stensønes på en pressekonferanse om trusselsituasjonen fredag.

Han viser til at Russland har satt inn over 150.000 soldater på grensen mot Ukraina.

– De har fremført sine mest avanserte våpen. De har logistikken. De har alt de trenger for å gjennomføre alt fra en mindre invasjon i øst og mindre angrep rundt omkring i Ukraina til en full invasjon med en eventuell okkupasjon av hele eller deler av Ukraina, sier han.

– Vanskelig å forutsi

Han påpeker hvordan Russland har framsatt flere krav og sier det er opplagt at den russiske presidenten ønsker å oppnå resultater.

– Oppnår de tilstrekkelig uten å gå inn, vil Russland unngå bruk av militærmakt. Men gjør de ikke det, er det vanskelig å forutsi om de vil gjøre det eller ikke, fortsetter han.

Stenstønes mener at det er usikkert hvordan en eventuell invasjon vil påvirke Norge.

– Det er vår oppfatning at Russland har interesse av å begrense denne konflikten og at de ikke ønsker at den skal spre seg til andre områder. Det stemmer med den oppførselen vi har sett i våre områder der Russland opptrer profesjonelt avmålt, men følger nøye med på hva som skjer, sier han.

Norge kan også bli påvirket indirekte, gjennom økt migrasjon og at energiforsyningen til Europa kan bli påvirket. Da vil norske strømpriser øke, påpeker han.

– Det er viktig å si at vi ikke er truet av væpnede aksjoner mot Norge. Det er ikke noen uvanlig aktivitet å spore i nord. Det som er påpekt, er at såkalte sammensatte trusler, særlig i det digitale domenet, er ting vi må være forberedt på, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Flere land ber statsborgere dra fra Ukraina

USA, Sør-Korea og Nederland har i løpet av det siste døgnet bedt sine innbyggere om å forlate Ukraina på grunn av den overhengende krigsfaren.

Den nederlandske ambassadøren i Kiev har gitt et øyeblikkelig råd til alle nederlandske borgere i Ukraina, skriver radiostasjonen BNR.

Ukraina har de siste ukene mottatt store forsendelser av våpen og militært utstyr fra vestlige land.

– Nederlendere i Ukraina må forlate landet snarest mulig, heter det i rådet.

I tillegg har nederlandske myndigheter satt opp et krisesenter i Lviv, den største byen vest i Ukraina, nær den polske grensa. Der kan nederlandske borgere møte for å få informasjon og nødpass.

Sørkoreanske myndigheter går enda lenger, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Der heter det at det er forbudt for sørkoreanske borgere å reise til Ukraina, og at alle sørkoreanere må forlate landet snarest mulig.

Sent torsdag kveld norsk tid kunngjorde det amerikanske utenriksdepartementet et reiseråd som frarådet alle reiser til Ukraina, og oppfordret amerikanere i landet til å forlate Ukraina snarest mulig.

Mer møtevirksomhet

USAs president Joe Biden, Tysklands statsminister Olaf Scholz og flere andre vestlige ledere skal nå diskutere Ukraina-krisen på telefon, ifølge tyske kilder.

Kildene sier til nyhetsbyrået AFP at også Frankrikes president Emmanuel Macron skal delta. Det skal trolig også den britiske statsministeren Boris Johnson og Italias Mario Draghi.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpner for at Norge kan sende flere soldater til Øst-Europa som følge av at Russland har satt i gang en stor militærøvelse i med Hviterussland.

– Det er eventuelt snakk om et samarbeid med baltiske land i en nordisk-baltisk kontekst, sier Støre til NTB.