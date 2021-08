EMA: Ikke bevis for at koronavaksine forstyrrer menstruasjon

Det lar seg ikke påvise at koronavaksine forstyrrer menstruasjonssyklusen hos kvinner, konkluderer EUs legemiddelbyrå (EMA).

Hundrevis av kvinner har meldt om menstruasjonsforstyrrelser etter å ha fått koronavaksine, men sikkerhetskomiteen i EUs legemiddelbyrå (EMA) har ikke funnet noen årsakssammenheng.

EMAs sikkerhetskomité (PRAC) har undersøkt hundrevis av rapporter fra kvinner som har meldt fra om ulike former for menstruasjonsforstyrrelser etter å ha fått koronavaksine.

Konklusjonen er at det hittil ikke foreligger beviser for at det er vaksinen som forårsaker disse forstyrrelsene, skriver det svenske tidsskriftet Läkemedelsvärlden.

PRAC påpeker at menstruasjonsforstyrrelser er vanlig og at det ofte forekommer uten noen medisinsk bakenforliggende årsak.

Vanlige årsaker er ofte stress og tretthet, men også sykdomstilstander som endometriose, ifølge PRAC.

EMAs sikkerhetskomité skal imidlertid undersøke muligheten for en årsakssammenheng videre og har bedt samtlige EU-godkjente vaksineprodusenter om å bidra med ytterligere data.