Åpner for å vise omstridt Hongkong-skulptur i Oslo

Venstre-leder Guri Melby mener Norge bør tilby å hjelpe til med å få skulpturen «Pillar of Shame» til Europa. Og at den for eksempel kan stilles ut i Oslo.

Den åtte meter høye skulpturen «Pillar of Shame» har stått inne på området til University of Hongkong siden 1997 og er et monument over massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Kina strammer stadig grepet i Hongkong. Noe av det siste som har skjedd er at universitetsledelsen vil fjerne skulpturen «Pillar of Shame» fra området til University of Hongkong.

